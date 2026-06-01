2

Kojima ha suggerito a Norman Reedus un anime e ora l'attore vuole farne un live-action

Norman Reedus e Hideo Kojima hanno collaborato per Death Stranding e pare che il director abbia suggerito all'attore un anime. Ora Reedus vuole trasformarlo in un live-action.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/06/2026
Norman Reedus

Norman Reedus non pare un grande fan degli anime, ma questo non significa che non ne abbia visto almeno uno. Quale? Chainsaw Man. Si tratta di una serie abbastanza famosa e chi segue il mondo dell'animazione giapponese almeno un minimo ne ha probabilmente sentito parlare.

L'attore, però, ha deciso di esplorare la serie perché Hideo Kojima, col quale ha collaborato per la creazione di Death Stranding (e prima di allora di P.T., il progetto di Silent Hill mai completato), gli ha detto che era il suo preferito.

Le parole di Reedus

GQ Hong Kong ha parlato con Reedus e gli ha chiesto se fosse appassionato di anime. Reedus ha quindi dichiarato: "C'è Chainsaw Man, di cui mi ha parlato Hideo Kojima. Ha detto che era il suo preferito."

Chainsaw Man è un famoso anime e manga
Chainsaw Man è un famoso anime e manga

Reedus ha svelato di "essere andato in giro per Tokyo in cerca del manga" poiché dispone di una compagnia di produzione e stava cercando qualcosa di interessante da realizzare. Ha aggiunto di aver ottenuto "una buona nomea" per il fatto che conosceva Chainsaw Man. L'attore ha poi guardato Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc.

L'uso degli anime e manga giapponesi per addestrare l'IA è un "problema serio che viola i diritti dei creatori" L'uso degli anime e manga giapponesi per addestrare l'IA è un problema serio che viola i diritti dei creatori

Non è detto ovviamente che Reedus riesca davvero a ottenere i diritti per lavorare su un adattamento della serie, ma se così fosse potrebbe diventare un nuovo successo live-action, magari allo stesso livello di One Piece.

Se siete appassionati di anime, vi lasciamo ai Crunchyroll Anime Awards 2026: ecco i vincitori di tutte le categorie.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Hideo Kojima #Anime
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Kojima ha suggerito a Norman Reedus un anime e ora l'attore vuole farne un live-action