Kojima ha suggerito a Norman Reedus un anime e ora l'attore vuole farne un live-action

L'attore, però, ha deciso di esplorare la serie perché Hideo Kojima , col quale ha collaborato per la creazione di Death Stranding (e prima di allora di P.T., il progetto di Silent Hill mai completato), gli ha detto che era il suo preferito.

Norman Reedus non pare un grande fan degli anime, ma questo non significa che non ne abbia visto almeno uno. Quale? Chainsaw Man . Si tratta di una serie abbastanza famosa e chi segue il mondo dell'animazione giapponese almeno un minimo ne ha probabilmente sentito parlare.

Le parole di Reedus

GQ Hong Kong ha parlato con Reedus e gli ha chiesto se fosse appassionato di anime. Reedus ha quindi dichiarato: "C'è Chainsaw Man, di cui mi ha parlato Hideo Kojima. Ha detto che era il suo preferito."

Chainsaw Man è un famoso anime e manga

Reedus ha svelato di "essere andato in giro per Tokyo in cerca del manga" poiché dispone di una compagnia di produzione e stava cercando qualcosa di interessante da realizzare. Ha aggiunto di aver ottenuto "una buona nomea" per il fatto che conosceva Chainsaw Man. L'attore ha poi guardato Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc.

Non è detto ovviamente che Reedus riesca davvero a ottenere i diritti per lavorare su un adattamento della serie, ma se così fosse potrebbe diventare un nuovo successo live-action, magari allo stesso livello di One Piece.

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