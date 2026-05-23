Crunchyroll Anime Awards 2026: ecco i vincitori di tutte le categorie

Il sito di video streaming dedicato al mondo degli anime Chruncyroll ha pubblicato i risultati dei suoi Crunchyroll Anime Awards 2026, con cui ha premiato il meglio degli anime dello scorso anno secondo gli utenti. La serie migliore dell'anno è risultato essere "My Hero Academia FINAL SEASON", mentre il film "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito".
Nominati e vincitori
Detto questo, i premiati sono davvero tanti, quindi bando alle ciance e vediamo l'elenco completo.
Anime dell'Anno
- Il monologo della Speziale stagione 2
- DAN DA DAN stagione 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia FINAL SEASON
- The Summer Hikaru Died
- Takopi's Original Sin
Film dell'Anno
- 100 Meters
- Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito
- Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage
- The Rose of Versailles
- Scarlet
Miglior Serie in Prosecuzione
- DAN DA DAN stagione 2
- Kaiju No. 8 stagione 2
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-
- SPY x FAMILY stagione 3
Miglior Nuova Serie
- Clevatess
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- Gachiakuta
- SAKAMOTO DAYS
- The Summer Hikaru Died
- Takopi's Original Sin
Miglior Anime Originale
- Apocalypse Hotel
- DIGIMON BEATBREAK
- Lazarus
- Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
- Moonrise
- ZENSHU
Migliori Animazioni
- DAN DA DAN stagione 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-
- Takopi's Original Sin
Miglior Character Design
- Il monologo della Speziale stagione 2
- DAN DA DAN stagione 2
- Gachiakuta
- My Dress-Up Darling stagione 2
- ONE PIECE
- Takopi's Original Sin
Miglior Regia
- Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Fuga Yamashiro and Abel Góngora (DAN DA DAN stagione 2)
- Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)
- Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)
- Shinya Iino (Takopi's Original Sin)
Miglior Background Art
- Il monologo della Speziale stagione 2
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN stagione 2
- Gachiakuta
- Kowloon Generic Romance
- The Summer Hikaru Died
Miglior Anime Sentimentale
- Blue Box
- DAN DA DAN stagione 2
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- Honey Lemon Soda
- My Dress-Up Darling stagione 2
- Ranma1/2 stagione 2
Miglior Commedia
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN stagione 2
- My Dress-Up Darling stagione 2
- Ranma1/2 stagione 2
- SPY x FAMILY stagione 3
- WITCH WATCH
Miglior Anime d'Azione
- DAN DA DAN stagione 2
- Gachiakuta
- Kaiju No. 8 stagione 2
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-
Miglior Anime Isekai
- Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill stagione 2
- Disney Twisted-Wonderland: The Animation - stagione 1 "Episode of Heartslabyul"
- From Bureaucrat to Villainess: Dad's Been Reincarnated!
- KONOSUBA -God's Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- stagione 3
- ZENSHU
Miglior Anime Drammatico
- Anne Shirley
- Il monologo della Speziale stagione 2
- Blue Box
- Orb: On the Movements of the Earth
- The Summer Hikaru Died
- Takopi's Original Sin
Miglior Slice of Life
- Anne Shirley
- Blue Box
- CITY THE ANIMATION
- The Fragrant Flower Blooms with Dignity
- My Dress-Up Darling stagione 2
- SPY x FAMILY stagione 3
Miglior Protagonista
- Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Maomao (Il Monologo della Speziale stagione 2)
- Momo (DAN DA DAN stagione 2)
- Okarun (DAN DA DAN stagione 2)
- Rudo (Gachiakuta)
- Sung Jinwoo (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
Miglior Personaggio Secondario
- Enjin (Gachiakuta)
- Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN stagione 2)
- Renshi (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Loulan/Shisui (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Turbo Nonna (DAN DA DAN stagione 2)
Personaggio "Da proteggere a ogni costo"
- Anya Forger (SPY x FAMILY stagione 3)
- Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
- Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)
- Takopi (Takopi's Original Sin)
Miglior Canzone in un Anime
- "In Bloom" di Lilas Ikuta (Il monologo della Speziale stagione 2)
- "IRIS OUT" di Kenshi Yonezu (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- "JANE DOE" di Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- "On The Way" di AiNA THE END (DAN DA DAN stagione 2)
- "ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)" di LiSA (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
- "Watch Me!" di YOASOBI (WITCH WATCH)
Miglior Colonna Sonora
- Il monologo della Speziale stagione 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)
- Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze (kensuke ushio)
- DAN DA DAN stagione 2 (kensuke ushio)
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito (Yuki Kajiura, Go Shiina)
- Gachiakuta (Taku Iwasaki)
- Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow- (Hiroyuki Sawano)
Miglior Opening
- "HUGs" di Paledusk (Gachiakuta)
- "Mirage" di Creepy Nuts (Call of the Night stagione 2)
- "On The Way" di AiNA THE END (DAN DA DAN stagione 2)
- "ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)" di LiSA (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
- "THE REVO" di PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia FINAL SEASON)
- "Watch Me!" di YOASOBI (WITCH WATCH)
Miglior Ending
- "Actor" di Lilas Ikuta (SPY x FAMILY stagione 3)
- "Beautiful Colors" di OneRepublic (Kaiju No. 8 stagione 2)
- "Doukashiteru" di WurtS (DAN DA DAN stagione 2)
- "I" di BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON)
- "Kawaii Kaiwai" di PiKi (My Dress-Up Darling stagione 2)
- "UN-APEX" di TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
Miglior Doppiatore (Giapponese)
- Aoi Yuki: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Chiaki Kobayashi: Yoshiki Tsujinaka (The Summer Hikaru Died)
- Daiki Yamashita: Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Kikunosuke Toya: Denji (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- Mayumi Tanaka: Monkey D. Rufy (ONE PIECE)
- Reina Ueda: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
Miglior Doppiatore (Arabo)
- Hamoud Abu Hassoun: Loid Forger (Childhood) (SPY x FAMILY stagione 3)
- Tariq Obaid: Taro Sakamoto (SAKAMOTO DAYS)
- Moataz El-Shazly: Heisuke Mashimo (SAKAMOTO DAYS)
- Raafat Bazo: Yuri Briar (SPY x FAMILY stagione 3)
- Fatima Zakaria: Osaragi (SAKAMOTO DAYS)
- Ghada Omar: Yor Forger (SPY x FAMILY stagione 3)
Miglior Doppiatore (Portoghese brasiliano)
- Bruno Sangregório: Levi Ackerman (Attack on Titan: THE LAST ATTACK)
- Charles Emmanuel: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
- Erick Bougleux: Zanka Nijiku (Gachiakuta)
- Fabio Lucindo: Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Gigi Patta: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Ursula Bezerra: Son Goku (Dragon Ball DAIMA)
Miglior Doppiatore (Spagnolo)
- Adrián Pineda: Rudo (Gachiakuta)
- Carles Teruel: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
- Cristina Peña: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- Joel Gómez Jiménez: Okarun (DAN DA DAN stagione 2)
- Marisa Marciel: Nami (ONE PIECE)
- Marta Barbará: Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
Miglior Doppiatore (Inglese)
- Alexis Tipton: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- Emi Lo: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Justin Briner: Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Lucien Dodge: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
- Morgan Berry: Shiori Fuyumura (SANDA)
- Paul Castro Jr.: Hikaru Indou (The Summer Hikaru Died)
Miglior Doppiatore (Francese)
- Bastien Bourlé: Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Bruno Mullenaerts: Enjin (Gachiakuta)
- Catherine Hanotiau: Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)
- Clara Soares: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- Jonathan Gimbord: Hikaru (The Summer Hikaru Died)
- Véronique Augereau: Seiko (DAN DA DAN stagione 2)
Miglior Doppiatore (Tedesco)
- Dirk Bublies: Kogoro Mori (Detective Conan: One-eyed Flashback)
- Gerrit Schmidt-Foß: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
- Laurine Betz: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- Magdalena Höfner: Kiui Watase (Jellyfish Can't Swim in the Night)
- Markus Feustel: Rudo (Gachiakuta)
- Patricia Strasburger: Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)
Miglior Doppiatore (Hindi)
- Abhishek Sharma: Renshi (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Akshita Mishra: Koyuki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
- Heena Malik: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- Merlyn James: Anya Forger (SPY x FAMILY stagione 3)
- Rajesh Shukla: Sung Jinwoo (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
- Shilpie Pandey: Lufas Maphaahl (A Wild Last Boss Appeared!)
Miglior Doppiatore (Italiano)
- Katia Sorrentino: Momo (DAN DA DAN stagione 2)
- Leonardo Graziano: Naruto Uzumaki (BORUTO: NARUTO THE MOVIE)
- Luna Fogu: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Martina Tamburello: Kikoru Shinomiya (Kaiju No. 8 stagione 2)
- Mosè Singh: Denji (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- Simone Lupinacci: Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
Miglior Doppiatore (Spagnolo sudamericano)
- Desireé González: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
- Dion González: Rudo (Gachiakuta)
- Erika Langarica: Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling stagione 2)
- Fernando Moctezuma: Sung Jinwoo (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
- Jessica Ángeles: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
- Jose Antonio Toledano: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.