3

Crunchyroll Anime Awards 2026: ecco i vincitori di tutte le categorie

Chruncyroll ha svelato i nomi di tutti i premiati ai Crunchyroll Anime Awards 2026.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/05/2026
Uno dei personaggi di Dandadan

Il sito di video streaming dedicato al mondo degli anime Chruncyroll ha pubblicato i risultati dei suoi Crunchyroll Anime Awards 2026, con cui ha premiato il meglio degli anime dello scorso anno secondo gli utenti. La serie migliore dell'anno è risultato essere "My Hero Academia FINAL SEASON", mentre il film "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito".

Nominati e vincitori

Detto questo, i premiati sono davvero tanti, quindi bando alle ciance e vediamo l'elenco completo.

Anime dell'Anno

  • Il monologo della Speziale stagione 2
  • DAN DA DAN stagione 2
  • Gachiakuta
  • My Hero Academia FINAL SEASON
  • The Summer Hikaru Died
  • Takopi's Original Sin

Film dell'Anno

  • 100 Meters
  • Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito
  • Mononoke the Movie: Chapter II - The Ashes of Rage
  • The Rose of Versailles
  • Scarlet
Neverness to Everness,la recensione del free-to-play anime che convince a metà Neverness to Everness,la recensione del free-to-play anime che convince a metà

Miglior Serie in Prosecuzione

  • DAN DA DAN stagione 2
  • Kaiju No. 8 stagione 2
  • My Hero Academia FINAL SEASON
  • ONE PIECE
  • Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-
  • SPY x FAMILY stagione 3

Miglior Nuova Serie

  • Clevatess
  • The Fragrant Flower Blooms With Dignity
  • Gachiakuta
  • SAKAMOTO DAYS
  • The Summer Hikaru Died
  • Takopi's Original Sin

Miglior Anime Originale

  • Apocalypse Hotel
  • DIGIMON BEATBREAK
  • Lazarus
  • Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
  • Moonrise
  • ZENSHU

Migliori Animazioni

  • DAN DA DAN stagione 2
  • Gachiakuta
  • My Hero Academia FINAL SEASON
  • ONE PIECE
  • Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-
  • Takopi's Original Sin

Miglior Character Design

  • Il monologo della Speziale stagione 2
  • DAN DA DAN stagione 2
  • Gachiakuta
  • My Dress-Up Darling stagione 2
  • ONE PIECE
  • Takopi's Original Sin

Miglior Regia

  • Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Fuga Yamashiro and Abel Góngora (DAN DA DAN stagione 2)
  • Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)
  • Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)
  • Shinya Iino (Takopi's Original Sin)

Miglior Background Art

  • Il monologo della Speziale stagione 2
  • CITY THE ANIMATION
  • DAN DA DAN stagione 2
  • Gachiakuta
  • Kowloon Generic Romance
  • The Summer Hikaru Died

Miglior Anime Sentimentale

  • Blue Box
  • DAN DA DAN stagione 2
  • The Fragrant Flower Blooms With Dignity
  • Honey Lemon Soda
  • My Dress-Up Darling stagione 2
  • Ranma1/2 stagione 2

Miglior Commedia

  • CITY THE ANIMATION
  • DAN DA DAN stagione 2
  • My Dress-Up Darling stagione 2
  • Ranma1/2 stagione 2
  • SPY x FAMILY stagione 3
  • WITCH WATCH

Miglior Anime d'Azione

  • DAN DA DAN stagione 2
  • Gachiakuta
  • Kaiju No. 8 stagione 2
  • My Hero Academia FINAL SEASON
  • ONE PIECE
  • Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-

Miglior Anime Isekai

  • Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill stagione 2
  • Disney Twisted-Wonderland: The Animation - stagione 1 "Episode of Heartslabyul"
  • From Bureaucrat to Villainess: Dad's Been Reincarnated!
  • KONOSUBA -God's Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-
  • Re:ZERO -Starting Life in Another World- stagione 3
  • ZENSHU

Miglior Anime Drammatico

  • Anne Shirley
  • Il monologo della Speziale stagione 2
  • Blue Box
  • Orb: On the Movements of the Earth
  • The Summer Hikaru Died
  • Takopi's Original Sin

Miglior Slice of Life

  • Anne Shirley
  • Blue Box
  • CITY THE ANIMATION
  • The Fragrant Flower Blooms with Dignity
  • My Dress-Up Darling stagione 2
  • SPY x FAMILY stagione 3

Miglior Protagonista

  • Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • Maomao (Il Monologo della Speziale stagione 2)
  • Momo (DAN DA DAN stagione 2)
  • Okarun (DAN DA DAN stagione 2)
  • Rudo (Gachiakuta)
  • Sung Jinwoo (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)

Miglior Personaggio Secondario

  • Enjin (Gachiakuta)
  • Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN stagione 2)
  • Renshi (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • Loulan/Shisui (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Turbo Nonna (DAN DA DAN stagione 2)

Personaggio "Da proteggere a ogni costo"

  • Anya Forger (SPY x FAMILY stagione 3)
  • Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
  • Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)
  • Takopi (Takopi's Original Sin)

Miglior Canzone in un Anime

  • "In Bloom" di Lilas Ikuta (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • "IRIS OUT" di Kenshi Yonezu (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • "JANE DOE" di Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • "On The Way" di AiNA THE END (DAN DA DAN stagione 2)
  • "ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)" di LiSA (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
  • "Watch Me!" di YOASOBI (WITCH WATCH)

Miglior Colonna Sonora

  • Il monologo della Speziale stagione 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)
  • Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze (kensuke ushio)
  • DAN DA DAN stagione 2 (kensuke ushio)
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito (Yuki Kajiura, Go Shiina)
  • Gachiakuta (Taku Iwasaki)
  • Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow- (Hiroyuki Sawano)

Miglior Opening

  • "HUGs" di Paledusk (Gachiakuta)
  • "Mirage" di Creepy Nuts (Call of the Night stagione 2)
  • "On The Way" di AiNA THE END (DAN DA DAN stagione 2)
  • "ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)" di LiSA (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
  • "THE REVO" di PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • "Watch Me!" di YOASOBI (WITCH WATCH)

Miglior Ending

  • "Actor" di Lilas Ikuta (SPY x FAMILY stagione 3)
  • "Beautiful Colors" di OneRepublic (Kaiju No. 8 stagione 2)
  • "Doukashiteru" di WurtS (DAN DA DAN stagione 2)
  • "I" di BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • "Kawaii Kaiwai" di PiKi (My Dress-Up Darling stagione 2)
  • "UN-APEX" di TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)

Miglior Doppiatore (Giapponese)

  • Aoi Yuki: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Chiaki Kobayashi: Yoshiki Tsujinaka (The Summer Hikaru Died)
  • Daiki Yamashita: Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • Kikunosuke Toya: Denji (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • Mayumi Tanaka: Monkey D. Rufy (ONE PIECE)
  • Reina Ueda: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)

Miglior Doppiatore (Arabo)

  • Hamoud Abu Hassoun: Loid Forger (Childhood) (SPY x FAMILY stagione 3)
  • Tariq Obaid: Taro Sakamoto (SAKAMOTO DAYS)
  • Moataz El-Shazly: Heisuke Mashimo (SAKAMOTO DAYS)
  • Raafat Bazo: Yuri Briar (SPY x FAMILY stagione 3)
  • Fatima Zakaria: Osaragi (SAKAMOTO DAYS)
  • Ghada Omar: Yor Forger (SPY x FAMILY stagione 3)

Miglior Doppiatore (Portoghese brasiliano)

  • Bruno Sangregório: Levi Ackerman (Attack on Titan: THE LAST ATTACK)
  • Charles Emmanuel: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
  • Erick Bougleux: Zanka Nijiku (Gachiakuta)
  • Fabio Lucindo: Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • Gigi Patta: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Ursula Bezerra: Son Goku (Dragon Ball DAIMA)

Miglior Doppiatore (Spagnolo)

  • Adrián Pineda: Rudo (Gachiakuta)
  • Carles Teruel: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
  • Cristina Peña: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • Joel Gómez Jiménez: Okarun (DAN DA DAN stagione 2)
  • Marisa Marciel: Nami (ONE PIECE)
  • Marta Barbará: Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Miglior Doppiatore (Inglese)

  • Alexis Tipton: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • Emi Lo: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Justin Briner: Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • Lucien Dodge: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
  • Morgan Berry: Shiori Fuyumura (SANDA)
  • Paul Castro Jr.: Hikaru Indou (The Summer Hikaru Died)

Miglior Doppiatore (Francese)

  • Bastien Bourlé: Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
  • Bruno Mullenaerts: Enjin (Gachiakuta)
  • Catherine Hanotiau: Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)
  • Clara Soares: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • Jonathan Gimbord: Hikaru (The Summer Hikaru Died)
  • Véronique Augereau: Seiko (DAN DA DAN stagione 2)

Miglior Doppiatore (Tedesco)

  • Dirk Bublies: Kogoro Mori (Detective Conan: One-eyed Flashback)
  • Gerrit Schmidt-Foß: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
  • Laurine Betz: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • Magdalena Höfner: Kiui Watase (Jellyfish Can't Swim in the Night)
  • Markus Feustel: Rudo (Gachiakuta)
  • Patricia Strasburger: Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)

Miglior Doppiatore (Hindi)

  • Abhishek Sharma: Renshi (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Akshita Mishra: Koyuki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
  • Heena Malik: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • Merlyn James: Anya Forger (SPY x FAMILY stagione 3)
  • Rajesh Shukla: Sung Jinwoo (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
  • Shilpie Pandey: Lufas Maphaahl (A Wild Last Boss Appeared!)

Miglior Doppiatore (Italiano)

  • Katia Sorrentino: Momo (DAN DA DAN stagione 2)
  • Leonardo Graziano: Naruto Uzumaki (BORUTO: NARUTO THE MOVIE)
  • Luna Fogu: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Martina Tamburello: Kikoru Shinomiya (Kaiju No. 8 stagione 2)
  • Mosè Singh: Denji (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • Simone Lupinacci: Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Miglior Doppiatore (Spagnolo sudamericano)

  • Desireé González: Maomao (Il monologo della Speziale stagione 2)
  • Dion González: Rudo (Gachiakuta)
  • Erika Langarica: Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling stagione 2)
  • Fernando Moctezuma: Sung Jinwoo (Solo Leveling stagione 2 -Arise from the Shadow-)
  • Jessica Ángeles: Reze (Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze)
  • Jose Antonio Toledano: Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito)
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Anime
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Crunchyroll Anime Awards 2026: ecco i vincitori di tutte le categorie