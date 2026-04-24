Chainsaw Man - Il film: La storia di Reze ha una data di uscita in streaming

Nel comunicato della piattaforma si legge che "il film sarà disponibile sottotilato e doppiato" ma non è chiaro se sia in italiano , considerando che tale lingua non risulta, almeno per il momento, tra le informazioni sulla pagine del film.

Presto sarà possibile vedere Chainsaw Man - Il film: La storia di Reze comodamente da casa, visto che Crunchyroll ha annunciato la data di uscita del film in streaming sul proprio servizio: sarà disponibile dal primo maggio.

Presto anche in streaming

Chainsaw Man - Il film: La storia di Reze condensa in un unico film l'arco narrativo dedicato a Reze, uno dei più apprezzati nella storia di Chainsaw Man per la sua capacità di fondere elementi romantici e poetici al solito e rutilante misto di violenza, azione e stranezze ultraterrene.

Una scena di Chainsaw Man dall'arco di Reze

Diretto da Tatsuya Yoshihara e con sceneggiatura adattata da Hiroshi Seko, la produzione è stata affidata allo studio MAPPA, con il character design di Kazutaka Sugiyama e la colonna sonora composta da Kensuke Ushio.

Il film ha ottenuto un notevole successo al cinema e si appresta dunque ad arrivare nel circuito in streaming, dal quale riceverà ovviamente ulteriore visibilità, in attesa di conoscere poi il programma futuro dell'adattamento in anime che ha ancora diverso materiale da mettere in scena.

Nel frattempo, il manga originale di Chainsaw Man è concluso, con un finale piuttosto sconvolgente giunto quasi a sorpresa, considerando la velocità con cui Fujimoto ha infine voluto chiudere la storia, ma in qualche modo rimanendo fedele allo spirito caotico, peculiare e romantico della serie.