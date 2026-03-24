Chainsaw Man è concluso: il capitolo finale del manga di Tatsuki Fujimoto è appena uscito

Alla fine è arrivata la conferma di quello che si sospettava ma che la casa editrice Shueisha sembrava voler celare in qualche modo: Chainsaw Man è concluso, con il capitolo finale del manga che è stato appena pubblicato online attraverso l'app ufficiale MangaPlus.

Si chiude dunque con il capitolo 232 la lunga storia di Denji e Pochita, dopo un percorso di 8 anni che l'ha portato a diventare uno dei manga più popolari del mondo, con adattamenti animati di grande successo tra i quali il recente film dedicato all'arco di Reze, che ha avuto ottimi riscontri al cinema.

Le comunicazioni inserite nel capitolo precedente risultavano confuse: dopo una prima indicazione sul finale in arrivo il testo era stato modificato come per far intendere che si trattasse solo della conclusione della seconda parte, con possibili sviluppi futuri della storia, ma a questo punto non sembra ci siano eventuali aperture.