Chainsaw Man è concluso: il capitolo finale del manga di Tatsuki Fujimoto è appena uscito

Alla fine è arrivata la conferma di quello che si sospettava ma che la casa editrice Shueisha sembrava voler celare in qualche modo: Chainsaw Man è concluso, con il capitolo finale del manga che è stato appena pubblicato online attraverso l'app ufficiale MangaPlus.
Si chiude dunque con il capitolo 232 la lunga storia di Denji e Pochita, dopo un percorso di 8 anni che l'ha portato a diventare uno dei manga più popolari del mondo, con adattamenti animati di grande successo tra i quali il recente film dedicato all'arco di Reze, che ha avuto ottimi riscontri al cinema.
Le comunicazioni inserite nel capitolo precedente risultavano confuse: dopo una prima indicazione sul finale in arrivo il testo era stato modificato come per far intendere che si trattasse solo della conclusione della seconda parte, con possibili sviluppi futuri della storia, ma a questo punto non sembra ci siano eventuali aperture.
Un finale inaspettato, ma con note dolci
Il capitolo 232 rappresenta così il finale del manga di Chainsaw Man, e può essere letto ora attraverso il sito o l'app ufficiale MangaPlus di Shueisha, concludendosi con un esplicito "The End!" Alla fine.
Può risultare fin troppo condensato e sconvolgente, ma quantomeno porta con sé un'inaspettata nota dolce e malinconica con tanto di ritorni importanti, in mezzo all'enorme caos che ha imperversato a lungo e in maniera sempre più intensa durante praticamente tutta la seconda parte del fumetto.
Il fatto che non sia prevista una continuazione di Chainsaw Man emerge anche da quanto riportato dall'account X ufficiale di Chainsaw Man, che invita a leggere l'ultimo capitolo pubblicato oggi su Shonen Jump e ringraziando tutti di aver letto, invitando peraltro il pubblico ad "attendere il prossimo lavoro di Fujimoto-sensei".
Questo sembra confermare ulteriormente che l'autore si dedicherà ad altro dopo l'uscita del capitolo 232, ponendo definitivamente la parola fine sulla grande epopea di Chainsaw Man.