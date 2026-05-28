Solo Leveling segna un nuovo primato su Crunchyroll: è la serie più vista sulla piattaforma

In data 27 maggio 2026, l'adattamento animato di Solo Leveling ha ufficialmente superato la soglia del milione di valutazioni da parte degli utenti su Crunchyroll . Si tratta della prima volta che una serie anime raggiunge questo specifico volume di interazioni sulla piattaforma di streaming di proprietà di Sony. Nonostante l'elevato numero di recensioni, la valutazione media dell'opera si è mantenuta stabile su un punteggio di 4.9 su 5, decisamente alto.

Una serie di successo

Nata originariamente come web novel scritta dall'autore sudcoreano Chugong e successivamente trasposta in un manhwa, la serie Solo Leveling ha visto crescere notevolmente il suo pubblico globale a partire dal debutto della sua prima stagione animata, avvenuto il 6 gennaio 2024.

L'adattamento, curato dagli studi A-1 Pictures e Aniplex, ha trasformato un'opera già apprezzata in un prodotto di richiamo internazionale. Durante il Mumbai Comic Con, il produttore Atsushi Kaneko ne ha spiegato la genesi: "Sota Furuhashi di Aniplex mi ha proposto l'idea, e il motivo per cui ho accettato è stato... credo di aver avuto l'impressione che ci sarebbe stata la possibilità di creare qualcosa di interessante al riguardo."

Il risultato di un milione di valutazioni è stato raggiunto con soli 25 episodi. Secondo gli addetti ai lavori, questo esito non era scontato per un'opera proveniente dalla Corea del Sud, storicamente meno in vista a livello globale rispetto alle produzioni giapponesi. In particolare, sequenze come lo scontro tra il protagonista Sung Jinwoo e il Re delle Formiche (Ant King) hanno generato un grande riscontro da parte del pubblico.

La portata di questo successo ha sorpreso gli stessi addetti ai lavori. Sempre in occasione del Mumbai Comic Con 2026, Kaneko ha infatti ammesso: "Onestamente, non avevo idea che sarebbe diventato così grande."

Per contestualizzare il dato all'interno della piattaforma Crunchyroll, al 27 maggio 2026 il secondo titolo con il maggior numero di valutazioni risultava essere One Piece, fermo a circa 815.000 recensioni nonostante i suoi oltre 1100 episodi (un dato su cui influisce l'arrivo più tardivo della serie sulla piattaforma). Segue Demon Slayer, che registra attualmente circa 744.000 valutazioni.