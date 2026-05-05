Il remake di One Piece su Netflix ha un mese di uscita: svelati numero e durata degli episodi della Stagione 1

L'annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine ufficiale, che che cattura un momento spensierato nel Villaggio di Foosha, dove Rufy è cresciuto, e che rappresenta l'"inizio del viaggio".

La Stagione 1 adatterà la saga dell'East Blue

La piattaforma ha confermato che la prima stagione adatterà la Saga dell'East Blue, il capitolo introduttivo del manga in cui i fan incontrano per la prima volta Rufy, scoprono la leggenda del Re dei Pirati Gold Roger e assistono alla formazione della ciurma di Cappello di Paglia. Più nel dettaglio, la Stagione 1 sarà composta da sette episodi, per un totale di circa 300 minuti, e racconterà gli eventi che porteranno Rufy al suo incontro con Sanji al ristorante galleggiante Baratie, coprendo di fatto i primi 50 capitoli del manga.

Il nuovo poster di The One Piece

A dare vita a questa nuova versione dell'universo di One Piece è un team creativo di grande esperienza guidato dal director Masashi Koizuka (L'Attacco dei Giganti, Moonrise). La produzione è affidata a WIT Studio, uno degli studi d'animazione giapponesi più rinomati e apprezzati, già noto per Spy x Family e per le prime tre stagioni de L'Attacco dei Giganti. Il progetto punta a riproporre l'anime con comparto tecnico e visivo moderni, pur mantenendo intatto lo spirito dell'opera originale che ha fatto innamorare milioni di fan.