1

Il remake di One Piece su Netflix ha un mese di uscita: svelati numero e durata degli episodi della Stagione 1

Netflix fissa per febbraio 2027 l'arrivo di The One Piece, il remake animato firmato WIT Studio. La Stagione 1 adatterà la saga dell'East Blue.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/05/2026
Rufy nel remake di The One Piece

Netflix ha annunciato il mese di uscita di The One Piece, l'attesissimo remake animato di One Piece realizzato da WIT Studio. I primi episodi arriveranno nel catalogo del servizio di streaming a febbraio 2027.

L'annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine ufficiale, che che cattura un momento spensierato nel Villaggio di Foosha, dove Rufy è cresciuto, e che rappresenta l'"inizio del viaggio".

La Stagione 1 adatterà la saga dell'East Blue

La piattaforma ha confermato che la prima stagione adatterà la Saga dell'East Blue, il capitolo introduttivo del manga in cui i fan incontrano per la prima volta Rufy, scoprono la leggenda del Re dei Pirati Gold Roger e assistono alla formazione della ciurma di Cappello di Paglia. Più nel dettaglio, la Stagione 1 sarà composta da sette episodi, per un totale di circa 300 minuti, e racconterà gli eventi che porteranno Rufy al suo incontro con Sanji al ristorante galleggiante Baratie, coprendo di fatto i primi 50 capitoli del manga.

Il nuovo poster di The One Piece
Il nuovo poster di The One Piece
The One Piece, la nuova serie animata è stata mostrata da Netflix con un teaser The One Piece, la nuova serie animata è stata mostrata da Netflix con un teaser

A dare vita a questa nuova versione dell'universo di One Piece è un team creativo di grande esperienza guidato dal director Masashi Koizuka (L'Attacco dei Giganti, Moonrise). La produzione è affidata a WIT Studio, uno degli studi d'animazione giapponesi più rinomati e apprezzati, già noto per Spy x Family e per le prime tre stagioni de L'Attacco dei Giganti. Il progetto punta a riproporre l'anime con comparto tecnico e visivo moderni, pur mantenendo intatto lo spirito dell'opera originale che ha fatto innamorare milioni di fan.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il remake di One Piece su Netflix ha un mese di uscita: svelati numero e durata degli episodi della Stagione 1