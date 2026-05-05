Roblox: problemi in Giappone per Steal a Brainrot

Prestando fede al loro nome, i brainrot stanno creando grossi problemi in Giappone, dove stanno avendo un successo enorme, soprattutto tra i più giovani. Termini come "Italian brainrot" sono entrati nel linguaggio comune dei bambini delle elementari, al punto da figurare tra le parole più in voga dell'anno. Personaggi come Tung Tung Tung Sahur e Ballerina Capuccina circolano su TikTok e YouTube facendo numeri da capogiro, e la casa editrice Kadokawa ha annunciato la pubblicazione di enciclopedie per ragazzi interamente dedicate a questi personaggi, che ricordiamo essere stati creati con l'intelligenza artificiale.

Sull'onda di questa ondata d'interesse ha guadagnato terreno anche Steal a Brainrot, un mini-gioco di Roblox incentrato sul furto di personaggi collezionabili ispirati proprio ai meme Brainrot. Ed è qui che il fenomeno ha cominciato a mostrare i suoi lati problematici.