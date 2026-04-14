La versione nativa per PS5 di Roblox è disponibile, con tempi di caricamento ridotti e altre migliorie

La notizia arriva dalle pagine del PlayStation Blog, che afferma che la nuova versione introduce caricamenti fino al 30% più rapidi e una maggiore fluidità generale in gioco , grazie all'ottimizzazione specifica per l'hardware della console. Se siete interessati, trovate la versione PS5 dell'app a questo indirizzo .

A partire da oggi Roblox è disponibile con una versione nativa per PS5 , che offre una serie di migliorie rispetto a quella PS4 già disponibile in precedenza e giocabile tramite la retrocompatibilità della console.

Le altre novità su PS5

Oltre all'ottimizzazione a livello di caricamenti e performance, è stata aggiunta anche l'integrazione con il controller DualSense, che permette inoltre ai creatori di sfruttare il feedback aptico per aumentare l'immersione nelle esperienze di gioco.

Un gioco action a tema samurai in Roblox

Inoltre, stando a detta di vari creatori di contenuti che sono intervenuti nell'articolo, la potenza aggiuntiva di PS5 offre anche margini più ampi per espandere contenuti e migliorare la resa visiva dei singoli titoli senza compromessi sulle prestazioni, mentre l'interfaccia e i comandi sono stati adattati per un uso più naturale con il controller, includendo sistemi di comunicazione rapida pensati per facilitare la chat cross‑platform.

Per chi non lo sapesse, Roblox è una piattaforma di gioco e creazione che permette agli utenti di accedere a milioni di esperienze sviluppate da studi, team indipendenti e singoli creatori. Questo permette al titolo di ospitare generi molto diversi tra loro, dai giochi d'azione ai simulatori, fino alle avventure narrative e ai titoli competitivi. Oltre a giocare, gli utenti possono creare i propri mondi utilizzando strumenti dedicati, contribuendo a un ecosistema in continua evoluzione.