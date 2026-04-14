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Subnautica 2 non mostra più Krafton come publisher del gioco: cambio di editore in vista?

Subnautica 2 potrebbe aver cambiato gli accordi di publishing, considerando che Krafton non risulta più sulle pagine ufficiali del gioco come editore, ma è possibile un cambio del genere?

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/04/2026
Un personaggio di Subnautica 2
Subnautica 2
Subnautica 2
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Pare che la situazione di Subnautica 2 abbia subito un altro colpo di scena, considerando che Krafton non risulta più essere il publisher del gioco sulle pagine ufficiali di Steam, Epic Games Store e Xbox, cosa che fa pensare a un possibile cambio di editore.

Non è detto che sia questo il caso, forse si tratta semplicemente di un errore o un aggiornamento in corso, ma il fatto che il nome Krafton sia scomparso su tutti e tre gli store in cui il gioco è al momento visibile rappresenta un notevole indizio di possibili cambiamenti in arrivo.

Al momento, Unknown Worlds risulta essere sia sviluppatore che editore di Subnautica 2, ed è possibile che la situazione sia questa, a meno che non si tratti di un placeholder in attesa che la situazione si definisca meglio.

Un cambio è veramente possibile?

Potrebbe essere questo l'epilogo della lunga e intricata faccenda che ha riguardato lo sviluppo di Subnautica 2, che recentemente aveva visto tornare i fondatori del team originale alla guida del progetto, in seguito alla vittoria della causa in tribunale.

Tuttavia, la questione non può essere così semplice: Unknown Worlds è stata infatti acquisita in blocco da Krafton, che ha dunque assunto il controllo di Subnautica 2 oltre a fare da publisher, e questo rapporto di dipendenza risulta difficile da risolvere in maniera immediata, dunque attendiamo ulteriori informazioni su ciò che sta accadendo.

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Ricordiamo che, in seguito all'acquisizione, Krafton ha rimosso i fondatori di Unknown Worlds, nonché responsabili del progetto Subnautica 2, citando presunte mancanze sul lavoro. Questi ultimi hanno però fatto causa all'editore sulla base di infrazioni al contratto e successivamente il giudice ha dato loro ragione, imponendone l'immediato reintegro.

In tutto questo, Subnautica 2 sembra essere a buon punto dello sviluppo, ma non ci sono ancora informazioni sulla sua data di uscita precisa.

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