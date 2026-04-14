Subnautica 2 non mostra più Krafton come publisher del gioco: cambio di editore in vista?

Pare che la situazione di Subnautica 2 abbia subito un altro colpo di scena, considerando che Krafton non risulta più essere il publisher del gioco sulle pagine ufficiali di Steam, Epic Games Store e Xbox, cosa che fa pensare a un possibile cambio di editore.

Non è detto che sia questo il caso, forse si tratta semplicemente di un errore o un aggiornamento in corso, ma il fatto che il nome Krafton sia scomparso su tutti e tre gli store in cui il gioco è al momento visibile rappresenta un notevole indizio di possibili cambiamenti in arrivo.

Al momento, Unknown Worlds risulta essere sia sviluppatore che editore di Subnautica 2, ed è possibile che la situazione sia questa, a meno che non si tratti di un placeholder in attesa che la situazione si definisca meglio.