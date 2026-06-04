Subnautica 2 svela le novità in arrivo con l'update 1.1 e il primo aggiornamento maggiore

Come spiegato nel video, i primi hotfix hanno risolto vari crash, aumentato i depositi di Argento e Troilite e regolato frequenza e danno degli attacchi dei predatori, migliorando anche il loro comportamento quando vengono dissuasi. Il team sta inoltre lavorando a ulteriori ottimizzazioni delle prestazioni , soprattutto per chi utilizza le impostazioni Epic, e continua a correggere i bug segnalati dalla community.

Unknown Worlds ha pubblicato un nuovo video diario in cui il lead designer Antony Gallegos fa il punto sui primi interventi post‑lancio, sulle novità in arrivo con l' aggiornamento 1.1 e sui contenuti del primo update maggiore .

Le novità in arrivo nelle prossime settimane e mesi

Nel breve periodo arriveranno aggiornamenti più piccoli ma significativi: il sistema Biomod sarà ampliato con più slot passivi e nuove opzioni nelle fasi iniziali; i Relitti riceveranno miglioramenti al gameplay; gli incontri con il Blight saranno più chiari e leggibili; verrà introdotto un sistema di priorità per i dialoghi e la possibilità di riascoltare i voice log dal PDA. Per il multiplayer sono in sviluppo le emote, la chat vocale di prossimità e nuove opzioni di personalizzazione del personaggio.

Guardando oltre, il team sta lavorando al primo grande aggiornamento, che introdurrà una nuova regione, dimora del Collector Leviathan, insieme a un nuovo chassis legato a "una delle esperienze più richieste dai giocatori". Gallegos ha commentato con un eloquente "get ready to get stompy", frase che molti fan interpretano come un possibile indizio sul possibile ritorno della Prawn Suit, l'esoscheletro bipede iconico della serie. La nuova area includerà creature inedite, risorse, contenuti di progressione e nuovi elementi narrativi, e sarà accessibile senza dover ricominciare una partita da zero. Secondo Gallegos, si tratterà della zona più spaventosa mai realizzata per il gioco.