Subnautica 2 riceve il grande aggiornamento 1.1, ora è più facile combattere la fauna marina

Subnautica 2 ha appena ricevuto l'aggiornamento 1.1, Adaptive Measures, un update ricco di contenuti e modifiche nate dai feedback della community. Tra le novità più attese spiccano le nuove possibilità difensive contro la fauna ostile, un tema molto discusso sin dal lancio.
Come forse saprete, in Subnautica 2 non è possibile uccidere nessun animale, una precisa scelta voluta dagli sviluppatori di Unknown Worlds, che mirano a un gameplay non violento, sfidando i giocatori a evitare i pericoli piuttosto che affrontarli in maniera diretta o dare vita a delle vere e proprie battute di caccia. Tuttavia ciò ha portato a delle aspre critiche da parte di una fetta di giocatori, che si sente indifesa contro alcune delle minacce marine presenti nel gioco.
Stordimento e altre novità
Gli sviluppatori hanno trovato un equilibrio efficace, introducendo strumenti che consentono di difendersi senza infrangere la promessa di realizzare un gioco non violento, grazie alla possibilità di stordire i nemici come misura difensiva.
In particolare, ci sono due cambiamenti fondamentali. Il multitool di sopravvivenza continua a far fuggire i nemici, ma ora le creature mostrano una chiara animazione di respinta e stordimento quando vengono colpite, rendendo più leggibile la dinamica dell'interazione. Ancora più importante, il risonatore sonico ora funziona come un'arma in grado di stordire i pesci, facendogli perdere brevemente conoscenza e fluttuare via.
L'update introduce anche molte altre modifiche: la progressione delle bio‑mod è stata semplificata, sono stati aggiunti due nuovi biolab e gli slot passivi salgono a sei, sbloccabili tramite scansioni. L'esplorazione dei relitti è stata migliorata con enigmi più chiari e un linguaggio visivo più coerente. Fuori dall'acqua è ora possibile scattare, mentre il gioco riceve anche la regolazione del campo visivo, nuove grafiche, animazioni più curate e audiolog che non vengono più riprodotti automaticamente. Il tutto accompagnato da una lunga serie di ottimizzazioni e fix che migliorano prestazioni e stabilità.