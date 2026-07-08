Subnautica 2 riceve il grande aggiornamento 1.1, ora è più facile combattere la fauna marina

Come forse saprete, in Subnautica 2 non è possibile uccidere nessun animale, una precisa scelta voluta dagli sviluppatori di Unknown Worlds, che mirano a un gameplay non violento , sfidando i giocatori a evitare i pericoli piuttosto che affrontarli in maniera diretta o dare vita a delle vere e proprie battute di caccia. Tuttavia ciò ha portato a delle aspre critiche da parte di una fetta di giocatori, che si sente indifesa contro alcune delle minacce marine presenti nel gioco.

Subnautica 2 ha appena ricevuto l'aggiornamento 1.1 , Adaptive Measures, un update ricco di contenuti e modifiche nate dai feedback della community. Tra le novità più attese spiccano le nuove possibilità difensive contro la fauna ostile, un tema molto discusso sin dal lancio.

Stordimento e altre novità

Gli sviluppatori hanno trovato un equilibrio efficace, introducendo strumenti che consentono di difendersi senza infrangere la promessa di realizzare un gioco non violento, grazie alla possibilità di stordire i nemici come misura difensiva.

In particolare, ci sono due cambiamenti fondamentali. Il multitool di sopravvivenza continua a far fuggire i nemici, ma ora le creature mostrano una chiara animazione di respinta e stordimento quando vengono colpite, rendendo più leggibile la dinamica dell'interazione. Ancora più importante, il risonatore sonico ora funziona come un'arma in grado di stordire i pesci, facendogli perdere brevemente conoscenza e fluttuare via.

L'update introduce anche molte altre modifiche: la progressione delle bio‑mod è stata semplificata, sono stati aggiunti due nuovi biolab e gli slot passivi salgono a sei, sbloccabili tramite scansioni. L'esplorazione dei relitti è stata migliorata con enigmi più chiari e un linguaggio visivo più coerente. Fuori dall'acqua è ora possibile scattare, mentre il gioco riceve anche la regolazione del campo visivo, nuove grafiche, animazioni più curate e audiolog che non vengono più riprodotti automaticamente. Il tutto accompagnato da una lunga serie di ottimizzazioni e fix che migliorano prestazioni e stabilità.