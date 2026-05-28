Subnautica 2 ha venduto tantissimo e ora Krafton deve pagare milioni di bonus agli sviluppatori

Il clamoroso licenziamento in tronco della dirigenza dello studio, secondo i diretti interessati, rientrava in una sorta di sabotaggio da parte di Krafton, che sarebbe stato spinto anche dalla volontà di non pagare il bonus da 250 milioni di dollari che era stato stabilito al momento dell'acquisizione del team da parte della compagnia coreana.

La vicenda è stata molto trattata nei mesi scorsi, anche perché il promesso bonus da 250 milioni di dollari è finito al centro della complessa questione legale che ha visto scontrarsi il publisher Krafton e i fondatori del team Unknown Worlds.

Come abbiamo visto, il lancio di Subnautica 2 è stato un grande successo, talmente notevole da aver raggiunto, nel giro di pochi giorni, la quota di vendite che ha fatto scattare il pagamento dei bonus milionari da Krafton agli sviluppatori di Unknown Worlds.

250 milioni di dollari agli ex-fondatori

La questione non è mai stata confermata, ma di fatto l'accordo sembra essere ancora valido e ora Krafton sarebbe costretta a onorarlo, visto che Subnautica 2 ha superato gli obiettivi che erano stati stabiliti nel contratto, sebbene sembrassero difficilmente raggiungibili.

Secondo quanto riportato dalla testata Korean Economic Daily, sembra che alcune non meglio specificate fonti interne abbiano riferito che Krafton avrebbe accettato di pagare quando dovuto, ovvero "3,12$ per ogni dollaro, fino a 250 milioni di dollari, agli ex-azionisti di Unknown Worlds, ogni volta che i ricavi dello studio si trovino a raggiungere i 69,8 milioni di dollari al mese da quando il team è stato acquisito".

Questi sembrano essere i termini dell'accordo, che dunque non esclude il fatto che tale pagamento possa avvenire più volte, visto che sembra basato sui ricavi mensili del team, non tanto sul raggiungimento di una quota prestabilita di copie vendute.

Subnautica 2 ha superato 2 milioni di copie vendute praticamente nel primo giorno di lancio, e nonostante sia ancora in accesso anticipato ha già superato i 4 milioni di copie vendute al momento, ma il successo sembra non rallentare.