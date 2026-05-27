The Witcher 3 cambia i requisiti minimi su PC in vista dell'espansione Songs of the Past

CD Projekt RED ha annunciato a sorpresa il prossimo arrivo di una nuova espansione intitolata Songs of the Past per The Witcher 3: Wild Hunt, allungando notevolmente il ciclo vitale del gioco che ha ormai 11 anni, e per l'occasione ha modificato anche i requisiti minimi su PC.

Non accade spesso, almeno per i giochi che non sono considerati dei live service dal supporto lungo, ma The Witcher 3 si ritrova ora ad avere dei requisiti minimi diversi, a distanza di 11 anni dal lancio originale, in vista dell'arrivo della nuova espansione, che sfrutterà probabilmente una base tecnologica un po' più avanzata.

Questo è quanto è stato riportato da CD Projekt RED in un post sul blog ufficiale, che segue dunque l'annuncio di The Witcher 3: Songs of the Past, la terza espansione dell'action RPG da parte del team polacco.