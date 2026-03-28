The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 continuano a vendere anno dopo anno in modo regolare

L'enorme successo iniziale però non ha impedito al gioco di continuare a vendere nel corso degli anni , soprattutto per quanto riguarda l'avventura fantasy di Geralt, che dopo dieci anni ancora è in grado di piazzare copie.

The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 sono due grandi successi commerciali, sebbene nel caso del gioco sci-fi ci sia voluto un po' di tempo per risollevare una situazione iniziale davvero complessa a causa degli enormi problemi tecnici del videogioco (in particolar modo su console).

I dati di vendita di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077

Come potete vedere dai grafici qui sotto, che mostrano le vendite divise per piattaforma, entrambi i titoli hanno venduto - come è ovvio - il grosso delle copie al lancio, ma sono stati in grado di continuare a piazzare unità nel corso degli anni, con una certa regolarità e consistenza.

Le vendite di The Witcher 3

Nel caso di The Witcher 3, ha aiutato ovviamente l'arrivo della versione Nintendo Switch nel 2019, che ha permesso di risollevare le vendite che nel 2018 stavano calando. Negli anni inoltre sono arrivate nuove edizioni complete e conversioni per nuove piattaforme, oltre ad aggiornamenti gratuiti: è credibile che tutto questo abbia aiutato a mantenere il videogioco al centro dell'attenzione.

Le vendite di Cyberpunk 2077

Nel caso di Cyberpunk 2077, la situazione è simile con la differenza che è in circolazione da meno anni e che le vendite calcolano anche Phantom Liberty, l'espansione. In media, entrambi i giochi vendono perlopiù su PC, sebbene PlayStation abbia dominato al lancio nelle vendite di The Witcher 3.

Ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 riceverà l'aggiornamento a PS5 Pro tra non troppo e sarà gratuito.