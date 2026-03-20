L'espansione di The Witcher 3 verrà lanciata con uno shadow drop? Risponde CDPR

La chiacchierata espansione di The Witcher 3: Wild Hunt verrà lanciata con uno shadow drop oppure si punterà su di una campagna marketing più tradizionale? La domanda è stata posta a CD Projekt RED durante un incontro con gli azionisti, e il co-CEO Michal Nowakowski ha fornito una risposta piuttosto chiara.

"Vorrei dire che tutto è possibile, tuttavia la nostra esperienza e le nostre preferenze, considerando il tipo di giochi che realizziamo, spingono verso campagne di marketing a lungo termine", ha detto Nowakowski.

"Pensiamo che tendano a funzionare un po' meglio rispetto, per esempio, a un lancio improvviso durante una conferenza o un evento. Quindi mi orienterei in quella direzione." Detto questo, non c'è ancora stato un annuncio ufficiale in merito all'espansione.

È stato in realtà il CFO Piotr Nielubowicz a parlare di contenuti inediti in arrivo. "Continuiamo a credere che, grazie alle solide vendite del nostro catalogo quest'anno e ai nuovi contenuti che stiamo pianificando di pubblicare, abbiamo buone possibilità di raggiungere i nostri obiettivi", ha detto.