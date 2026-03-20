Lords of the Fallen ha venduto 2,5 milioni di copie, ma la vera notizia è un'altra

Marek Tyminski, CEO di CI Games, ha annunciato che Lords of the Fallen ha venduto oltre 2,5 milioni di copie, ma la vera notizia è un'altra: solo alla fine di febbraio l'ottimo soulslike è riuscito ad andare in pareggio rispetto ai costi di sviluppo.
"Lords of the Fallen ha venduto oltre 2,5 milioni di copie!", ha scritto Tyminski in un post pubblicato sui social. "Alla fine di febbraio 2026, il gioco ha ufficialmente raggiunto il pareggio dei costi. "
"Un enorme grazie a tutti i giocatori, sostenitori e fan che hanno reso possibile questo risultato. Il meglio deve ancora venire: restate sintonizzati!", ha aggiunto il CEO di CI Games, riferendosi ovviamente ai lavori sul nuovo capitolo della serie.
La notizia arriva peraltro a poche ore dall'annuncio che il team di sviluppo e Plaion hanno stretto un accordo per la distribuzione proprio di Lords of the Fallen 2, in arrivo nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Un progetto più costoso di quanto si pensasse?
Mentre CI Games ha dichiarato di voler reclutare gli ex di Bluepoint Games per Lords of the Fallen 2, il post pubblicato da Tyminski ha fatto discutere gli utenti, che non immaginavano che al soulslike di CI Games servissero 2,5 milioni di copie per andare in pari.
Questi dati restituiscono un'idea di quanto il progetto sia costato e di come l'industria si trovi di volta in volta ad affrontare imprese tutt'altro che semplici, visti gli standard qualitativi richiesti attualmente e il prezzo da pagare per raggiungerli.