Lords of the Fallen ha venduto 2,5 milioni di copie, ma la vera notizia è un'altra

Marek Tyminski, CEO di CI Games, ha annunciato che Lords of the Fallen ha venduto oltre 2,5 milioni di copie, ma la vera notizia è un'altra: solo alla fine di febbraio l'ottimo soulslike è riuscito ad andare in pareggio rispetto ai costi di sviluppo.

"Lords of the Fallen ha venduto oltre 2,5 milioni di copie!", ha scritto Tyminski in un post pubblicato sui social. "Alla fine di febbraio 2026, il gioco ha ufficialmente raggiunto il pareggio dei costi. "

"Un enorme grazie a tutti i giocatori, sostenitori e fan che hanno reso possibile questo risultato. Il meglio deve ancora venire: restate sintonizzati!", ha aggiunto il CEO di CI Games, riferendosi ovviamente ai lavori sul nuovo capitolo della serie.

La notizia arriva peraltro a poche ore dall'annuncio che il team di sviluppo e Plaion hanno stretto un accordo per la distribuzione proprio di Lords of the Fallen 2, in arrivo nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.