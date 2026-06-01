Il televisore Samsung QLED 4K da 55" è in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

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Caratteristiche della Smart TV

Il televisore con risoluzione 4K Ultra HD 3840 × 2160 offre colori intensi e integra la tecnologia QLED per una visione più fluida dei contenuti. Questo modello utilizza il sistema operativo Tizen e supporta diverse funzioni, tra cui mirroring schermo, browser web, SmartThings e Multi View, oltre ad essere compatibile con Alexa, Google Assistant e Bixby.

Televisore Samsung QLED 4K da 55"

Diverse tecnologie contribuiscono all'esperienza complessiva, come High Dynamic Range con tecnologie HDR10 Plus e Quantum HDR. Per quanto concerne il gaming, sono integrate funzioni dedicate come ALLM, Game Motion Plus, Gaming HubHGiG e Super Ultra Wide Game View. Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo limitato.