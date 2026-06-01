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Le cuffie Sony WH-1000XM6 tornano in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo di nuovo le cuffie wireless Sony WH-1000XM6 con cancellazione del rumore e buona autonomia. Con i nostri codici potrai spendere molto meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/06/2026
Cuffie Sony WH-1000XM6

Se sei alla ricerca di buone cuffie wireless ma vuoi risparmiare quanto più possibile, le Sony WH-1000XM6 sono su AliExpress a 323,10 €, ma con i codici SSIT35 o ITSS35 potrai risparmiare altri 35 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Fino a 30 ore di autonomia e audio cristallino

Si tratta di cuffie particolarmente apprezzate, dato che garantiscono conversazioni cristalline, un'ottima autonomia di 30 ore e cancellazione del rumore. L'archetto regolabile garantisce una buona vestibilità e comfort anche per le sessioni più lunghe, grazie anche a materiali premium.

Cuffie Sony WH-1000XM6
Cuffie Sony WH-1000XM6

Nel complesso, si tratta di un prodotto di buona qualità, affidabile e duraturo. Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che il prezzo sia lo stesso che abbiamo riportato in precedenza.

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