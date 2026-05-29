Remnant 2 per PC crolla a un prezzo stracciato su Instant Gaming: occasione d'oro per il divertente action GDR

Chi è alla ricerca di una sfida intensa, da affrontare in solitaria o in cooperativa con gli amici, farebbe bene a monitorare le ultime promozioni digitali. Remnant 2, l'apprezzato survival action che fonde magistralmente le meccaniche dei soulslike con la struttura di uno sparatutto in terza persona, è infatti il protagonista di un fortissimo ribasso sulla piattaforma PC. Potete fare vostro il titolo cliccando direttamente sul box posizionato qui sopra o visitando il link alla pagina prodotto. Si tratta di un'opportunità ottimale per recuperare un'avventura ricca di mondi procedurali, segreti e boss fight memorabili senza gravare minimamente sul portafogli.