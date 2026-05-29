Remnant 2 per PC crolla a un prezzo stracciato su Instant Gaming: occasione d'oro per il divertente action GDR

Chi è alla ricerca di una sfida intensa, da affrontare in solitaria o in cooperativa con gli amici, farebbe bene a monitorare le ultime promozioni digitali. Remnant 2, l'apprezzato survival action che fonde magistralmente le meccaniche dei soulslike con la struttura di uno sparatutto in terza persona, è infatti il protagonista di un fortissimo ribasso sulla piattaforma PC. Potete fare vostro il titolo cliccando direttamente sul box posizionato qui sopra o visitando il link alla pagina prodotto. Si tratta di un'opportunità ottimale per recuperare un'avventura ricca di mondi procedurali, segreti e boss fight memorabili senza gravare minimamente sul portafogli.
Un prezzo eccezionale per la versione Steam di Remnant 2
L'offerta attuale taglia in modo netto il costo d'ingresso per l'universo oscuro sviluppato da Gunfire Games, garantendo un risparmio che si nota fin dal carrello. Per quanto riguarda l'esborso effettivo, a fronte di un prezzo di listino iniziale di 50,00 € (comprensivo di IVA in Italia), la chiave per Remnant 2 viene proposta a un prezzo scontato sul portale di 9,09€ IVA esclusa, che equivale allo sconto applicato dal sito dell'82%. All'atto del pagamento, calcolando l'aliquota italiana al 22%, il prezzo finale si attesta sui 11,09 €, determinando uno sconto complessivo sul prezzo IVA inclusa pari al 77,82%.
A questa cifra, pur non essendo il minimo storico, Remnant 2 rimane un ottimo affare, considerando la mole di contenuti della campagna, l'ottima rigiocabilità garantita dai dungeon generati in modo dinamico e la stabilità complessiva del comparto tecnico su PC. Chiunque voglia mettere alla prova i propri riflessi nei panni di uno degli ultimi baluardi dell'umanità troverà in questa promozione un passaggio immediato e conveniente per arricchire la propria libreria di Valve. Qui trovate la nostra recensione.
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