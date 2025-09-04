Remnant 2 Ultimate Edition è a un prezzo bassissimo per PC Steam con l'offerta di Instant Gaming

Vi piacciono gli sparatutto in terza persona e meccaniche da soulslike? Allora dovreste dare un'occhiata all'ibrido Remnant 2, che in versione Ultimate Edition per PC Steam è ora in sconto a un prezzo veramente interessante tramite Instant Gaming. Potete infatti pagare 19,75€ invece di 70€ e ottenere anche gli extra, oltre al gioco base. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo da noi indicato include già l'IVA, mentre il prezzo che vedrete su Instant Gaming sarà pre-IVA fino a quando non raggiungete la pagina di pagamento.
Cosa include Remnant 2 Ultimate Edition e che tipo di gioco è
La versione Ultimate Edition include:
- Il gioco base completo
- 3 set di armatura dal primo capitolo
- Il Pacchetto sopravvivenza con oggetti aggiuntivi
- I 3 DLC (già disponibili)
Remnant 2 è uno sparatutto in terza persona nel quale possiamo viaggiare tra diversi mondi alieni, con l'obiettivo di risolvere un mistero dimensionale iniziato col primo capitolo. Se non l'avete giocato, però, non preoccupatevi troppo perché l'opera è focalizzata prima di tutto sul gameplay sparatutto, sulla raccolta di bottino, nuove armi ed equipaggiamenti e la possibilità di usare diverse classi con abilità uniche, intercambiabili. Si può giocare inoltre insieme a degli amici oppure in solitaria.