Remnant 2 Ultimate Edition è a un prezzo bassissimo per PC Steam con l'offerta di Instant Gaming

Vi piacciono gli sparatutto in terza persona e meccaniche da soulslike? Allora dovreste dare un'occhiata all'ibrido Remnant 2, che in versione Ultimate Edition per PC Steam è ora in sconto a un prezzo veramente interessante tramite Instant Gaming. Potete infatti pagare 19,75€ invece di 70€ e ottenere anche gli extra, oltre al gioco base. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo da noi indicato include già l'IVA, mentre il prezzo che vedrete su Instant Gaming sarà pre-IVA fino a quando non raggiungete la pagina di pagamento.