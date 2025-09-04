iPhone 17 Pro non avrà il taglio da 128GB e iPhone 17 Air costerà più del previsto: tutte le indiscrezioni

Secondo una nuova analisi firmata da Erik Woodring di Morgan Stanley, la lineup di Apple per il 2025 porterà con sé alcune novità significative, soprattutto sul fronte dei prezzi e delle varianti di memoria. Con l'evento di lancio ormai alle porte, l'attenzione è rivolta non solo ai nuovi iPhone 17, ma anche ad altri prodotti come Apple Watch Series 11, Ultra 3, SE 3 e AirPods Pro 3.

La novità più importante riguarda l'iPhone 17 Pro, che secondo le stime non sarà più disponibile nella versione base da 128 GB di memoria. Apple punterà invece a partire direttamente da 256 GB, scelta che dovrebbe contribuire a incrementare il prezzo medio di vendita (ASP) dei dispositivi.