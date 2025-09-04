Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si piazza primo nella classifica giapponese, fra tante novità

È stata una settimana ricca di novità sul mercato videoludico, e la cosa si riflette nella classifica di vendita giapponese, che vede Metal Gear Solid Delta: Snake Eater al primo posto ma anche un gran numero di debutti interessanti, concentrati nella top ten.
Il remake da parte di Konami e Virtuos continua a confermarsi un successo, con la conquista diretta del primo posto in Giappone che giunge piuttosto prevedibile, anche se vedere un gioco per PS5 in cima alla classifica nipponica è ormai diventato un evento non comune.
Tutta la prima parte della top ten, e anche buona parte della seconda, sono comunque occupate da giochi nuovi, lanciati proprio nel corso della settimana scorsa, a dimostrazione di una notevole vivacità del mercato in questo periodo.
Le classifiche software e hardware giapponesi
Ricordiamo che i dati riguardano la settimana trascorsa, quella compresa tra il 25 e il 31 agosto, e soprattutto per quanto riguarda il mercato fisico: per la prima volta in diverse settimane vediamo davvero qualche cambiamento.
Sul fronte hardware, Nintendo Switch 2 continua ad avanzare a pieno regime ma anche il modello procedente prosegue a un ritmo notevole, portando a un dominio totale del mercato in Giappone da parte delle console Nintendo.
Queste dunque la top ten dei giochi più venduti in Giappone durante la settimana scorsa, con la quantità complessiva riportata tra parentesi:
- [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami, 08/28/25) - 63,585 (New)
- [NSW] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) - 60,532 (New)
- [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 08/27/25) - 46,586 (New)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 35,185 (1,655,926)
- [PS5] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) - 30,969 (New)
- [SW2] Story of Seasons: Grand Bazaar - Nintendo Switch 2 Edition (Marvelous, 08/27/25) - 18,148 (New)
- [SW2] Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Nintendo, 08/28/25) - 12,174 (New)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) - 10,440 (286,119)
- [PS5] Lost Soul Aside (SIE, 08/29/25) - 7,374 (New)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 7,344 (3,989,908)
Per quanto riguarda l'hardware, invece, questa è la classifica settimanale:
- Switch 2 - 41,957 (1,934,080)
- Switch OLED Model - 10,817 (9,154,109)
- Switch Lite - 6,680 (6,649,369)
- PlayStation 5 - 4,915 (5,749,227)
- Switch - 3,092 (20,142,002)
- PlayStation 5 Pro - 2,437 (243,633)
- PlayStation 5 Digital Edition - 952 (985,382)
- Xbox Series X - 271 (321,964)
- Xbox Series X Digital Edition - 60 (21,396)
- Xbox Series S - 58 (339,407)
- PlayStation 4 - 16 (7,929,872)