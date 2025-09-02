1

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Gears of War: Reloaded scuotono la classifica UK dei giochi più venduti

Vediamo la nuova classifica settimanale del mercato videoludico nel Regno Unito, che vede la parte alta scossa dal lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Gears of War: Reloaded.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/09/2025
Snake in Metal Gear Solid Delta
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Articoli News Video Immagini

In base ai dati GfK viene stilata la consueta classifica settimanale del Regno Unito, che mostra diverse novità interessanti anche nelle prime posizioni, grazie al lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Gears of War: Reloaded.

In particolare, il remake del gioco Konami conquista la prima posizione direttamente al debutto, superando Mario Kart World che è costretto, almeno per questa settimana, a cedere il passo al ritorno di Snake, evidentemente molto apprezzato nel Regno Unito.

In terza posizione si piazza Gears of War: Reloaded, altra nuova uscita di grande rilievo nei giorni presi in considerazione da questa classifica, mentre le altre novità nella top ten sono rappresentate da Kirby e la Terra Perduta e Story of Seasons: Grand Bazaar.

La top ten dei più venduti in UK

Tre novità all'interno della top ten non sono cosa da poco, considerando la monotonia che abbiamo visto nelle ultime settimane, ma le novità sono emerse anche nelle posizioni più in basso della classifica.

Da notare, in particolare, Lost Soul Aside che si è piazzato al 14° posto e Shinobi: Art of Vengeance al 21°, con la cartuccia Evercade NeoGeo Arcade 1 in posizione 19 e Unknown 9: Awakening alla posizione 31.

I giochi per Nintendo Switch 2 dominano ancora la classifica settimanale del Regno Unito I giochi per Nintendo Switch 2 dominano ancora la classifica settimanale del Regno Unito

Vediamo dunque qui sotto la top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito durante la scorsa settimana:

  1. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  2. Mario Kart World
  3. Gears of War: Reloaded
  4. Hogwarts Legacy
  5. EA Sports FC 25
  6. Donkey Kong Bananza
  7. Kirby e la Terra Perduta
  8. Mafia: Terra Madre
  9. Story of Seasons: Grand Bazaar
  10. Tony Hawk's Pro Skater 3+4

La parte alta della classifica ha dunque subito un notevole rimescolamento con le nuove uscite, in attesa di vedere come si assesterà sul lungo periodo.

#Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Gears of War: Reloaded scuotono la classifica UK dei giochi più venduti