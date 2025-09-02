Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Gears of War: Reloaded scuotono la classifica UK dei giochi più venduti

In terza posizione si piazza Gears of War: Reloaded, altra nuova uscita di grande rilievo nei giorni presi in considerazione da questa classifica, mentre le altre novità nella top ten sono rappresentate da Kirby e la Terra Perduta e Story of Seasons: Grand Bazaar.

In particolare, il remake del gioco Konami conquista la prima posizione direttamente al debutto, superando Mario Kart World che è costretto, almeno per questa settimana, a cedere il passo al ritorno di Snake, evidentemente molto apprezzato nel Regno Unito.

In base ai dati GfK viene stilata la consueta classifica settimanale del Regno Unito , che mostra diverse novità interessanti anche nelle prime posizioni, grazie al lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Gears of War: Reloaded .

La top ten dei più venduti in UK

Tre novità all'interno della top ten non sono cosa da poco, considerando la monotonia che abbiamo visto nelle ultime settimane, ma le novità sono emerse anche nelle posizioni più in basso della classifica.

Da notare, in particolare, Lost Soul Aside che si è piazzato al 14° posto e Shinobi: Art of Vengeance al 21°, con la cartuccia Evercade NeoGeo Arcade 1 in posizione 19 e Unknown 9: Awakening alla posizione 31.

Vediamo dunque qui sotto la top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito durante la scorsa settimana:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Mario Kart World Gears of War: Reloaded Hogwarts Legacy EA Sports FC 25 Donkey Kong Bananza Kirby e la Terra Perduta Mafia: Terra Madre Story of Seasons: Grand Bazaar Tony Hawk's Pro Skater 3+4

La parte alta della classifica ha dunque subito un notevole rimescolamento con le nuove uscite, in attesa di vedere come si assesterà sul lungo periodo.