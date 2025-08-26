I giochi per Nintendo Switch 2 dominano ancora la classifica settimanale del Regno Unito

Come da tradizione, anche oggi arriva la classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito e, anche in questo caso, i titoli per Nintendo Switch 2 dominano il mercato a quanto pare, almeno per quanto riguarda il segmento dei giochi fisici.
Al primo posto troviamo, come la scorsa settimana, ancora Mario Kart World, il gioco che di fatto ha lanciato Nintendo Switch 2 e che continua a dominare la classifica UK, a dimostrazione di come il franchise di corse arcade di Nintendo sia uno dei maggiori best seller della storia videoludica.
Al secondo posto c'è Donkey Kong Bananza, altra esclusiva Switch 2 di grande rilievo, risalito dalla terza posizione della settimana precedente alla seconda, a confermare il fatto che i giochi per la nuova console Nintendo continuano ad andare per la maggiore sul mercato fisico britannico.
Una settimana senza grandi novità
A dare continuità ulteriore alla tradizione, chiudendo il podio in terza posizione, troviamo EA Sports FC 25, altro titolo che siamo soliti vedere ai vertici delle classifiche britanniche così come accade anche in diversi altri paesi d'Europa.
In ogni caso si è trattato di una settimana non propriamente ricca di novità, dunque l'andamento generale non stupisce.
Vediamo la top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito nella scorsa settimana:
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- EA Sports FC 25
- Hogwarts Legacy
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Mafia: The Old Country
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4
Non ci sono praticamente nuove entrate in classifica ma si sono registrati movimenti interessanti forse legati anche a iniziative di sconto, che hanno portato per esempio i remaster di Tony Hawk nella top ten e notevoli risalite nelle posizioni fuori dalle prime dieci per Sonic X Shadow Generations e Final Fantasy I-VI Collection.