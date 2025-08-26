I giochi per Nintendo Switch 2 dominano ancora la classifica settimanale del Regno Unito

Al primo posto troviamo, come la scorsa settimana, ancora Mario Kart World , il gioco che di fatto ha lanciato Nintendo Switch 2 e che continua a dominare la classifica UK, a dimostrazione di come il franchise di corse arcade di Nintendo sia uno dei maggiori best seller della storia videoludica.

Una settimana senza grandi novità

A dare continuità ulteriore alla tradizione, chiudendo il podio in terza posizione, troviamo EA Sports FC 25, altro titolo che siamo soliti vedere ai vertici delle classifiche britanniche così come accade anche in diversi altri paesi d'Europa.

In ogni caso si è trattato di una settimana non propriamente ricca di novità, dunque l'andamento generale non stupisce.

Vediamo la top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito nella scorsa settimana:

Mario Kart World Donkey Kong Bananza EA Sports FC 25 Hogwarts Legacy Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Mortal Kombat 11 Ultimate Mafia: The Old Country Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Non ci sono praticamente nuove entrate in classifica ma si sono registrati movimenti interessanti forse legati anche a iniziative di sconto, che hanno portato per esempio i remaster di Tony Hawk nella top ten e notevoli risalite nelle posizioni fuori dalle prime dieci per Sonic X Shadow Generations e Final Fantasy I-VI Collection.