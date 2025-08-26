Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è già giocabile da oggi con la Deluxe Edition su Instant Gaming

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è già disponibile in accesso anticipato per chi acquista la Digital Deluxe Edition, ora in vendita su Instant Gaming. Il prezzo è di 57,89€, con IVA italiana il costo finale al checkout è di 70,63€ . La Deluxe include non solo il gioco completo e vari oggetti bonus, ma anche accesso anticipato di 48 ore al gioco , rendendolo disponibile fin da subito. Potete acquistarlo cliccando su questo link oppure tramite il pulsante qui sotto. Il remake di Snake Eater, uno dei capitoli più amati della saga, è stato ricostruito con l'Unreal Engine 5 per offrire ambientazioni ancora più realistiche , animazioni migliorate e un sistema di danni visibili sul corpo di Snake. È possibile scegliere tra uno schema di comandi moderno o uno classico, per rivivere la leggenda di Big Boss secondo il proprio stile.

Bonus e contenuti extra

Oltre al gioco base sono disponibili una serie di contenuti: nuove skin, armi esclusive e l'accesso alla modalità multiplayer FOX HUNT, che sarà giocabile da questo autunno. Sono inoltre presenti le modalità Snake vs Monkey, il bizzarro Teatro Segreto e il minigioco Guy Savage Δ, sbloccabile a fine partita.

Chi ha vissuto l'avventura originale potrà rivivere ogni momento in alta definizione, con volti più espressivi, una giungla mozzafiato e cutscene riproposte fedelmente. E chi è nuovo della saga, potrà partire subito da questo prequel, del quale vi abbiamo anche parlato nella nostra recensione.