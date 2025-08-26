Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è già giocabile da oggi con la Deluxe Edition su Instant Gaming

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è già disponibile in accesso anticipato per chi acquista la Digital Deluxe Edition, ora in vendita su Instant Gaming. Il prezzo è di 57,89€, con IVA italiana il costo finale al checkout è di 70,63€. La Deluxe include non solo il gioco completo e vari oggetti bonus, ma anche accesso anticipato di 48 ore al gioco, rendendolo disponibile fin da subito. Potete acquistarlo cliccando su questo link oppure tramite il pulsante qui sotto. Il remake di Snake Eater, uno dei capitoli più amati della saga, è stato ricostruito con l'Unreal Engine 5 per offrire ambientazioni ancora più realistiche, animazioni migliorate e un sistema di danni visibili sul corpo di Snake. È possibile scegliere tra uno schema di comandi moderno o uno classico, per rivivere la leggenda di Big Boss secondo il proprio stile.
Bonus e contenuti extra
Oltre al gioco base sono disponibili una serie di contenuti: nuove skin, armi esclusive e l'accesso alla modalità multiplayer FOX HUNT, che sarà giocabile da questo autunno. Sono inoltre presenti le modalità Snake vs Monkey, il bizzarro Teatro Segreto e il minigioco Guy Savage Δ, sbloccabile a fine partita.
Chi ha vissuto l'avventura originale potrà rivivere ogni momento in alta definizione, con volti più espressivi, una giungla mozzafiato e cutscene riproposte fedelmente. E chi è nuovo della saga, potrà partire subito da questo prequel, del quale vi abbiamo anche parlato nella nostra recensione.