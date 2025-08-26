Gears of War: Reloaded riceve un aggiornamento del day one che apporta vari miglioramenti al gioco

Diamo giunti infine alla data di uscita di Gears of War: Reloaded, disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S con tanto di aggiornamento del day one disponibile in queste ore, in grado di apportare vari miglioramenti al gioco in questione.

Abbiamo visto ieri gli orari di sblocco di Gears of War: Reloaded, che potrà effettivamente essere giocato dagli utenti a partire dalle ore 17:00 di oggi, ma intanto è stata messa a disposizione una prima patch per correggere vari elementi di questa nuova versione e migliorarla ulteriormente.

Come spiegato già, Gears of War: Reloaded è la versione rimasterizzata dell'Ultimate Edition, dunque a tutti gli effetti una remaster di una remaster, che viene distribuito anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass oltre che gratuitamente a chi possiede già Gears of War: Ultimate Edition, e arriva anche su PC e per la prima volta su PS5.