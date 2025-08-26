Gears of War: Reloaded riceve un aggiornamento del day one che apporta vari miglioramenti al gioco

Diamo giunti infine alla data di uscita di Gears of War: Reloaded, disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S con tanto di aggiornamento del day one disponibile in queste ore, in grado di apportare vari miglioramenti al gioco in questione.
Abbiamo visto ieri gli orari di sblocco di Gears of War: Reloaded, che potrà effettivamente essere giocato dagli utenti a partire dalle ore 17:00 di oggi, ma intanto è stata messa a disposizione una prima patch per correggere vari elementi di questa nuova versione e migliorarla ulteriormente.
Come spiegato già, Gears of War: Reloaded è la versione rimasterizzata dell'Ultimate Edition, dunque a tutti gli effetti una remaster di una remaster, che viene distribuito anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass oltre che gratuitamente a chi possiede già Gears of War: Ultimate Edition, e arriva anche su PC e per la prima volta su PS5.
Tanti miglioramenti applicati in queste ore
La patch del day one include diversi miglioramenti che sembrano alquanto importanti, andando a correggere problemi e anche evolvere alcuni aspetti tecnici o riguardanti la quality of life dei giocatori, a quanto pare.
Come riferito da The Coalition e Microsoft, "Questo aggiornamento del day 1 comporta aggiustamenti cruciali per la stabilità e la correzione di bug, assicurando un'esperienza di gameplay più fluida".
Vediamo dunque alcuni elementi di questa patch del day one, dalle note ufficiali:
- Correzioni di diversi crash e miglioramenti incrementali delle prestazioni su piattaforme PC e console
- Risolti numerosi bug relativi al gameplay, all'interfaccia utente e alla localizzazione, dai problemi di input del controller ai testi errati nel gioco, per un'esperienza più fluida
- Piccole modifiche alle funzionalità, come il miglioramento del supporto per il passaggio da dispositivo portatile (modalità mouse e tastiera) e il perfezionamento delle impostazioni, migliorano l'usabilità complessiva
- Console: il gioco ora gestisce correttamente i casi in cui il risparmio energetico globale nel gioco è disabilitato, ma alcune modalità (campagna/versus) tentano di utilizzare le funzioni di risparmio energetico
- Console: risolto il problema della texture e dell'animazione del fuoco che non venivano visualizzate correttamente nella campagna
- PC: risolto un problema di frame rate basso persistente quando si collegava un controller DualSense® a un PC
- Dispositivi portatili: risolti i problemi di input del mouse su alcuni PC portatili: la sensibilità del mouse sui dispositivi portatili è stata corretta per garantire una risposta coerente.
Da notare che alcuni aggiornamenti sono specifici per console, altri per PC e ci sono anche correzioni indirizzate ai dispositivi portatili, come il ROG Xbox Ally.