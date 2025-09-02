Honor Magic V5: sfrutta la promo di lancio o effettua il pre-order su Amazon del nuovo foldable

Oggi, 2 settembre 2025, è approdato sul mercato il nuovo foldable di casa Honor, si tratta del Magic V5 che attualmente è disponibile in pre-order su Amazon al prezzo di 1.849€ . Puoi pre-ordinare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedere alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Su Amazon, lo smartphone sarà disponibile a partire dal prossimo 30 settembre 2025. Inoltre, l'azienda, annunciando la disponibilità in Italia ha anche presentato una promozione lancio da 300€ applicabile direttamente sul sito ufficiale Honor . Si tratta davvero di un'opportunità molto interessante per chiunque stesse aspettando con attenzione e hype l'uscita di questo pieghevole.

Le caratteristiche dell'Honor Magic V5

Con soli 8,8 mm di spessore e un peso di 217 g, Magic V5 è tra i foldable più sottili e leggeri sul mercato. Il design simmetrico racchiude un ampio display AMOLED da 8" e un refresh rate da 120Hz. La batteria da 5.690 mAh assicura autonomia prolungata ed è supportata da ricarica rapida cablata a 66W, wireless a 50W e inversa a 5W.

Honor Magic V5

Sul fronte fotografico troviamo un sistema a tripla fotocamera: principale da 50 MP, periscopica da 64 MP con zoom ottico 3x e ultra-grandangolare da 50 MP, più due selfie cam da 20 MP (esterna e interna). Il cuore del dispositivo è il nuovo Snapdragon 8 Elite a 3 nm, affiancato da 16 GB di RAM. Lato software, spiccano le funzioni AI, tra cui l'assistente a schermo diviso e HONOR Share