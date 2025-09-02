iPhone 12 presto meno radiattivo: Apple pubblicherà un aggiornamento per ridurre emissioni elettromagnetiche

Apple ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento destinato agli iPhone 12 commercializzati nei Paesi dell'Unione Europea, in seguito alle verifiche della Commissione europea che hanno confermato la non conformità del dispositivo agli standard sanitari. La modifica riguarda la potenza dei trasmettitori integrati e sarà resa disponibile nelle prossime settimane.

La decisione arriva dopo un percorso iniziato in Francia nel 2023, quando l'autorità nazionale per le frequenze radio (ANFR) aveva sospeso le vendite del modello a causa di livelli di assorbimento elettromagnetico superiori ai limiti consentiti. All'epoca Apple aveva reagito introducendo un aggiornamento correttivo, ma limitandone l'applicazione al mercato francese.