Turok: Origins, un ritorno che al momento lascia alquanto indifferenti

Scherzare con Turok, significa scherzare con un pubblico relativamente ampio e quantomai variegato. Innanzitutto, di questa immaginaria platea, non si possono non citare gli appassionati di fumetti, lì dove la leggenda è nata negli anni '50 e dove è risorta nei primissimi anni '90. In seconda battuta, è inevitabile ascrivere tra le fasce di popolazione coinvolte anche gli amanti degli FPS che nel capostipite pubblicato su Nintendo 64 nel 1997 individuano uno dei pionieri del genere in tre dimensioni su console. Infine, non si possono dimenticare tutti quelli cresciuti a pane e Jurassic Park e che da bambini sognavano di diventare paleontologi.

Turok, insomma, è patrimonio di molti, soprattutto dei videogiocatori più attempati, nostalgici per natura, scottati dallo zoppicante reboot tentato nel 2008. Le aspettative, e le ansie, sono molte e deve esserne estremamente consapevole Jesus Iglesias, director di Turok: Origins. Accomodatici nella saletta di prova imbastita alla Gamescom per l'occasione, lo sviluppatore si è infatti speso in una lunghissima premessa, un monologo sentito, appassionato, in cui si percepiva la lucidità di chi è conscio di avere tra le mani un brand molto amato, a suo modo.

Jesus, insomma, ce l'ha messa tutta per infonderci un certo ottimismo in vista della prova che avremmo effettuato di lì a poco. Le lunghe analisi effettuate dallo studio per carpire lo spirito della saga, la ricerca di un equilibrio tra il rispetto della formula originale e l'inevitabile, e giustissima, necessità di aggiornare e adattare il marchio agli standard odierni, sono stati tanti i temi toccati in questo coinvolgente preambolo.

Jesus ce l'ha messa tutta ed è riuscito a illuderci per un momento. Sì, perché al termine della nostra prova, non tutto quello che ha detto tornava.