One Piece Odyssey per PS5 è al suo minimo storico su Amazon: sfrutta la promo e unisciti alla ciurma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione su One Piece Odyssey che scende al minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/09/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su One Piece Odysse, il gioco, nella sua versione PS5, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 20% e viene venduto, poi, al suo minimo storico: 19,90€. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: In questa avventura, Rufy decide di esplorare un'isola misteriosa per ritrovare i suoi compagni dispersi. Durante il viaggio, i personaggi si imbatteranno in rovine enigmatiche, mostri mai visti prima e segreti che cambieranno il corso della loro missione.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco ti permette di affrontare sfide uniche impersonando non solo Rufy, ma anche gli altri iconici membri della ciurma: Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook. Ognuno di loro possiede abilità speciali che ti aiuteranno a superare nemici formidabili, risolvere misteri e progredire nell'avventura.

One Piece Odyssey
One Piece Odyssey

Potrai cimentarti in missioni principali e secondarie, esplorare dungeon colmi di pericoli e immergerti in ambientazioni che riproducono fedelmente l'atmosfera della serie. Per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche, le modalità, gli elementi di gameplay e una disamina del comparto tecnico, ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione, in modo tale da avere una visione globale e complessiva del gioco.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
