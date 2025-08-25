Turok: Origins non girerà a 60 frame al secondo su Xbox Series S

Nel corso di una presentazione tenutasi alla Gamescom, il game director Jesus Inglesias ha rivelato che Turok: Origins non girerà a 60 fps su Xbox Series S, limitando in questo caso il frame rate a 30 fotogrammi al secondo.

Dopo aver confermato che su PS5 e Xbox Series X il gioco non avrà problemi a raggiungere i 60 frame al secondo, Inglesias ha spiegato che purtroppo non è stato possibile ottenere lo stesso risultato sulla console economica di casa Microsoft.

Considerando che Turok: Origins utilizzerà l'Unreal Engine 5, immaginiamo che anche sulle ammiraglie di PlayStation e Xbox bisognerà scendere a compromessi sul fronte della risoluzione per poter ambire a quel livello di fluidità.

Probabilmente è proprio per questo motivo che su Xbox Series S il team di sviluppo non ha avuto margine di manovra, e impossibilitato a deprimere ulteriormente la qualità visiva ha deciso di optare per i 30 fotogrammi al secondo.