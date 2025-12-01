Turok: Origins avrebbe un periodo di uscita più definito, con possibile annuncio in arrivo

Saber Interactive potrebbe essere al lavoro su una nuova presentazione di Turok: Origins, considerando che il gioco, secondo un report, avrebbe ora un periodo di uscita più definito e sarebbe previsto arrivare nel corso del 2026.
L'informazione non arriva da un annuncio ufficiale, dunque va presa come una voce di corridoio, ma la fonte è un documento che potrebbe essere considerato attendibile, visto che si tratta di un profilo LinkedIn di uno sviluppatore che sta lavorando al progetto in questione.
Il curriculum di un sound designer di Saber Interactive riporta dunque Turok Origins in arrivo nel 2026, facendo pensare che il gioco possa presto tornare sulle scene con una nuova presentazione e un'indicazione più precisa sul lancio.
Lo rivedremo ai The Game Awards 2025?
In effetti, Turok: Origins è stato annunciato proprio durante i The Game Awards 2024, e il fatto che la nuova edizione dell'evento sia in arrivo tra pochi giorni fa pensare che un suo ritorno sulle scene possa avvenire proprio in tale occasione.
Nonostante non se ne sappia ancora molto, si tratta di un titolo piuttosto atteso perché rappresenta il primo capitolo nuovo della serie nata su Nintendo 64 dopo il reboot visto nel 2008, dunque si porta dietro un certo carico di aspettative.
Dopo l'annuncio ai TGA 2024, del gioco abbiamo saputo che sarà diverso dai primi capitoli della serie, ma provenendo dagli autori di Warhammer 40.000: Space Marine 2 c'è una certa fiducia nel progetto in questione.
Restiamo dunque in attesa di possibili novità in arrivo su Turok Origins nei prossimi giorni.