Konami ha annunciato un nuovo e lungo evento Suikoden Live: altri giochi verranno presentati?

Il livestream durerà ben tre ore , dunque ci sarà ampio spazio per novità assortite, anche se non è detto che possa contenere effettivamente annunci di nuovi giochi in arrivo.

Il nuovo Suikoden Live si terrà il 16 dicembre alle ore 10:00 italiane e conterrà anche un concerto, con una lunga trasmissione che celebra il 30° anniversario della serie attraverso il Memoriale Talk al Genso Museum e l'evento musicale.

È evidente che Konami tiene in maniera particolare alla sua serie di JRPG, considerando che ha annunciato una nuova edizione dell'evento Suikoden Live dedicato al franchise, dal quale potrebbero arrivare nuovi annunci e presentazioni anche di giochi appartenenti alla serie.

Una celebrazione per il 30° anniversario

Ricordiamo che finora abbiamo assistito al rilancio dei primi due capitoli della serie con Suikoden I&II HD Remaster, mentre siamo ancora in attesa del lancio del nuovo Suikoden Star Leap, dunque c'è la possibilità che vi siano altri progetti in corso.

La serie originale conta cinque capitoli in totale, considerando anche Suikoden Tactics uscito dopo Suikoden IV, e se Konami avesse intenzione di rimasterizzarli tutti dovrebbero arrivare anche gli ultimi tre, ma non ci sono ancora informazioni su questo.

D'altra parte, è possibile anche dei progetti alternativi con nuovi capitoli o spin-off, come abbiamo visto con Star Leap, dunque è difficile fare previsioni, ma è anche probabile che il nuovo Suikoden Live si limiti ad effettuare una celebrazione della serie in occasione dell'anniversario e nient'altro, vista la regolarità con cui si tiene l'evento.

Qualche mese fa avevamo visto che Suikoden I&II HD Remaster sta vendendo davvero bene e un trailer dedicato alla storia di Suikoden Star Leap.