Kingdom Come: Deliverance II per PC è in sconto su Instant Gaming per il Cyber Monday

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Kingdom Come: Deliverance II a prezzo scontato, in occasione del Black Friday. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/12/2025
Su Instant Gaming è disponibile Kingdom Come: Deliverance II per PC a 27,99 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22% il prezzo finale sarà 34,15 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box che trovi qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Kingdom Come: Deliverance 2 in offerta

Si tratta di una delle migliori avventure dell'anno, con un cast ricco di personaggi interessanti e una storia coinvolgente che saprà intrattenerti per diverse ore. Tradimento e vendetta sono tra i punti focali di questa storia, ma non mancano molte altre dinamiche classiche di un gioco di ruolo d'azione. Vestirai i panni di Henry di Skalitz, partirai come un umile fabbro fino ad arrivare alla corte del re.

Il combattimento è fortemente realistico e stimolante e potrai sfruttare diverse pose. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

Kingdom Come: Deliverance II per PC è in sconto su Instant Gaming per il Cyber Monday