Spunta una possibile data di uscita per Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, e sarebbe molto vicina

Il noto giornalista e insider Tom Henderson, considerato una fonte solitamente attendibile dati comprovati agganci con l'industria, avrebbe svelato la possibile data di uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, e sarebbe anche incredibilmente vicina.
Di fatto, si tratta di un'ulteriore precisazione su una serie di indiscrezioni che erano già partite da Henderson in precedenza, che aveva prima parlato di gennaio come possibile periodo di uscita e, nelle ore scorse, è andato ancora più in profondità sulla questione riferendo una data di uscita precisa: il gioco sarebbe in arrivo il 16 gennaio 2026.
Si tratterebbe di un lancio sorprendentemente vicino per un titolo di cui non si è praticamente saputo più nulla di ufficiale da diversi mesi a questa parte, dunque l'informazione stupisce alquanto, sebbene risulti possibile.
Un progetto in sviluppo da molto tempo
In effetti, il progetto di remake del primo capitolo della serie Prince of Persia in 3D è partito da lontano: annunciato diversi anni fa, è passato poi da un team all'altro all'interno di Ubisoft in una lavorazione lunga, evidentemente molto complicata e difficoltosa.
Già l'anno scorso si parlava di sviluppo ripartito da zero, poi dello spostamento dei lavori presso Ubisoft Toronto, quindi è arrivato un periodo di uscita da parte dello stesso editore, che piazzava il gioco tra i progetti previsti entro la fine dell'anno fiscale, ovvero entro marzo 2026.
Considerando quest'ultima informazione come ancora valida, è dunque possibile che la data di uscita segnalata da Henderson sia valida, con Ubisoft che si starebbe dunque preparando a una nuova presentazione "a sorpresa" con il gioco ormai praticamente ultimato.
Se davvero Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake dovesse arrivare il 16 gennaio 2026 dovrebbe essere nuovamente presentato a breve, e a questo punto una sua presenza potrebbe essere probabile ai The Game Awards 2025, ma attendiamo eventuali conferme.
Nei giorni scorsi, tra le voci di corridoio era emerso che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sembra aver cambiato i due protagonisti ed elementi del gameplay.