Spunta una possibile data di uscita per Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, e sarebbe molto vicina

Il noto giornalista e insider Tom Henderson, considerato una fonte solitamente attendibile dati comprovati agganci con l'industria, avrebbe svelato la possibile data di uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, e sarebbe anche incredibilmente vicina.

Di fatto, si tratta di un'ulteriore precisazione su una serie di indiscrezioni che erano già partite da Henderson in precedenza, che aveva prima parlato di gennaio come possibile periodo di uscita e, nelle ore scorse, è andato ancora più in profondità sulla questione riferendo una data di uscita precisa: il gioco sarebbe in arrivo il 16 gennaio 2026.

Si tratterebbe di un lancio sorprendentemente vicino per un titolo di cui non si è praticamente saputo più nulla di ufficiale da diversi mesi a questa parte, dunque l'informazione stupisce alquanto, sebbene risulti possibile.