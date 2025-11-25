Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sembra aver cambiato i due protagonisti ed elementi del gameplay

Dalle voci di corridoio, partite da un presunto leak da un media briefing ufficiale di Ubisoft, emergerebbero alcune differenze rispetto all'originale, atte a modernizzare un po' l'impianto del gioco e la narrazione.

Di recente è emerso che il gioco potrebbe avere già una possibile data di uscita prevista per gennaio 2026, dunque sarebbe veramente vicino, cosa che sorprende considerando che non si hanno notizie ufficiali sul gioco in questione.

Emergono alcune informazioni interessanti su Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake , il rifacimento del primo capitolo della serie in 3D che dovrebbe arrivare l'anno prossimo, e che riguardano alcuni cambiamenti effettuati ai protagonisti e altri elementi del gameplay rispetto all'originale.

Un remake con varie innovazioni?

In particolare, dai materiali trafugati si vedrebbero anche gli attori scelti per interpretare i protagonisti, ovvero il Principe e la Principessa Farah, con quest'ultima che peraltro non sarebbe un personaggio giocabile, contrariamente a quanto era emerso da altri rumor.

Un'immagine della prima versione del remake

Il nuovo attore che interpreta il protagonista, in particolare, sembra essere più vicino a quello che dovrebbe essere il personaggio. In base a quanto emerso, potrebbe essere stato scelto un attore mediorientale in modo che anche la parlata possa risultare più vicina all'idea del principe persiano.

A quanto pare, Ubisoft ha effettuato una rielaborazione totale del gioco anche per quanto riguarda il motion capture e le scene d'intermezzo, che sono stato completamente girate di nuovo, utilizzando anche nuovi attori con altre sessioni di registrazione.

Sempre in base ai documenti "trafugati", sembra che gli sviluppatori abbiano lavorato anche sul gameplay, modificando le caratteristiche in modo da rendere più dinamici e integrati gli elementi di parkour, puzzle e il sistema di riavvolgimento del tempo.

Anche il combattimento sarebbe stato modernizzato, con mosse più spettacolari e acrobatiche, in linea con le nuove capacità di movimento del protagonista e con una maggiore quantità di opzioni diverse.