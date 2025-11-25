Steam si rifiuta di pubblicare Horses, lo studio italiano Santa Ragione è a rischio fallimento

"Horses è stato rifiutato da Steam prima del lancio senza alcuna possibilità di appello. In seguito al lancio, ridurremo al minimo le operazioni, preparandoci al rischio di chiudere lo studio", ha spiegato Santa Ragione nel comunicato con l'annuncio della data, che abbiamo riportato in anteprima in uno speciale dedicato .

Santa Ragione ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Horses , il suo nuovo gioco per PC, che purtroppo non arriverà su Steam a causa del rifiuto della piattaforma di pubblicarlo. Il gioco uscirà quindi il 2 dicembre 2025 su Epic Games Store, GOG, Itch.io e Humble Store, dove costerà soltanto 4,99 euro.

I motivi del bando

Santa Ragione è lo studio di Mediterranea Inferno, Saturnalia, Milky Way Prince e Wheels of Aurelia, tutti giochi disponili sulla piattaforma di Valve. Perché Horses è stato bandito?

Come riportato nell'articolo, "Nel giugno del 2023, pochi giorni prima dell'annuncio di HORSES, Santa Ragione ha ricevuto da Valve la notizia che il progetto non sarebbe stato pubblicato su Steam a causa della presenza di contenuti - mai specificati nel dettaglio - in supposta violazione delle linee guida della piattaforma."

La decisione di Steam sembra essere inappellabile, visto che il team di sviluppo non ha ricevuto risposte alle numerose richieste di chiarimento. Considerando che Steam rappresenta la gran parte del mercato PC, Santa Ragione rischia di fallire nel caso in cui il gioco non venda bene negli altri negozi, come spiegato da Pietro Righi Riva, il capo dello studio.

Pur non essendoci posizioni ufficiali da parte di Valve, Righi Riva ritiene che il problema con Steam potrebbe essere nato da una vecchia build del gioco, in cui una bambina cavalcava uno dei "cavalli", degli uomini completamente nudi, che danno il nome al gioco. Nel caso, non venivano rappresentati degli atti sessuali, visto che la bambina stava semplicemente in spalla all'uomo, ma è probabile che l'associazione tra minore e uomo nudo abbia fatto scattare la censura. Se così fosse, attualmente non avrebbe senso bloccare il gioco, visto che la bambina non c'è più, sostituita da una giovane ragazza di più di 18 anni.

Comunque sia, staremo a vedere come si evolverà la situazione, nella speranza che Horses trovi finalmente la strada di Steam.