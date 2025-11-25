Viewpoint 2064 per Nintendo 64 fu cancellato, ma la build finale è stata recuperata ed è giocabile

Se seguite la scena del Nintendo 64 sarete felici di sapere che è stata recuperata un'altra build di Viewpoint 2064 , uno sparatutto in stile Star Fox cancellato da Sammy Corporation e Racdym. A differenza della precedente, ritrovata qualche anno fa, questa è la build finale, con il gioco praticamente completo, di cui è stato fatto il dump per la preservazione online. L'impresa è stata possibile grazie allo YouTuber Hard4Games, che si occupa anche attivamente di preservazione dei videogiochi.

Cancellato e ritrovato

Viewpoint 2064, come suggerisce il nome, era un seguito 3D dello sparatutto isometrico Viewpoint per Neo Geo realizzato da Aicom e Sammy, poi portato anche su Sega Genesis, FM Towns, Sharp X68000, Sony PlayStation e computer Windows.

Lo sviluppo è stato interrotto alla fine degli anni '90. Le cronache vogliono che sia stato mostrato al Nintendo SpaceWorld del 1999 e anche al Tokyo Game Show. Sarebbe dovuto uscire l'11 novembre 1999. Quindi la build del TGS era praticamente quella definitiva, considerando che l'evento si svolge a settembre.

Tutto sembrava andare bene, comprese le reazioni di chi lo aveva visto, ma dietro le quinte stava accadendo qualcosa. Dopo alcuni rinvii, Viewpoint 64 fu cancellato nel 2001, cadendo poi nell'oblio. Nel 2015 ne emerse però una cartuccia prototipo su eBay, che portò alcuni appassionati a rintracciarne una copia, di cui fu realizzato il dump nel 2020 da GamingAlexandria.

Quest'ultima versione era però incompleta e aveva diversi problemi, come il rilevamento delle collisioni e un'interfaccia non definitiva. La nuova build è quella finale, al punto che sulla cartuccia viene indicata come "copia master", quella cioè destinata alla stampa. Chissà perché non è stato pubblicato, visto che era quasi finito.