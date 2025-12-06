Metroid Prime 4: Beyond, Octopath Traveler 0 od Horses? Cosa giocherete questo weekend?

Le opzioni non mancano di certo e tra i nomi che hanno causato più rumore sono inclusi per certo Octopath Traveler 0, Metroid Prime 4: Beyond e Horses .

Il fine settimana è iniziato ed è certamente abbastanza freddo (almeno dalle nostre parti) da spingerci a rimanere in casa e goderci i nostri videogiochi preferiti di quest'ultimo periodo. Se anche per voi è così, non possiamo non domandarvi: cosa giocherete questo weekend del 6 dicembre?

Octopath Traveler 0 è il nuovo gioco di ruolo di Square Enix, con la oramai classica estetica HD-2D. Si tratta di un titolo atipico della serie Octopath Traveler, con elementi gestionali e non solo da GDR a turni. Inoltre, è una nuova versione di un titolo creato per smartphone, da cui sono state eliminate tutte le microtransazioni. Non è però un gioco perfetto, come vi raccontiamo nella nostra recensione.

Metroid Prime 4: Beyond è invece il gioco d'azione e avventura in prima persona della grande N per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Samus Aran torna per una nuova missione, su un pianeta desertico che andrà esplorato in sella alla moto Vi-O-La.

Infine, forse qualcuno di voi ha deciso di dare una possibilità a Horses, il gioco horror di Santa Ragione che ha fatto tanto discutere in questo periodo, a causa del fatto che Steam ed Epic Games Store lo hanno bandito. L'opera ha ottenuto un po' di successo su GOG, perlomeno. Potete leggere la nostra recensione qui.

