Helldivers 2 presenta il Titolo di Guerra “Commando Python”, con minigun e spada-motosega

Il nuovo pacchetto è stato presentato da Arrowhead Game Studios con un trailer, che ci offre un'anteprima della potenza distruttiva delle nuove armi e Stratagemmi in arrivo. Potrete guardarlo qui sotto.

Una panoramica dei nuovi strumenti di morte

Commando Python introduce tre nuovi Stratagemmi e un'arma primaria. Tra queste troviamo a grande richiesta una minigun, chiamata Maxigun M-1000, un'arma a elevatissima capienza e potenza di fuoco. L'Hot dog "Cane da Guardia" AX/FLAM-75, invece, è un nuovo drone da combattimento che segue il giocatore e usa un lanciafiamme per fare piazza pulita dei nemici circostanti.

Se preferite un approccio più diretto e tagliente, potrebbe fare al caso vostro il Defogliante CQC-9, una sorta di spada e motosega con cui fare a fette i nemici della democrazia controllata. Se non basta, l'Uno-due AR/GL 21 è un fucile d'assalto pesante che monta anche un pratico lanciagranate.

Oltre alle armi, il Titolo di Guerra introduce anche il set corazza leggero Costrittore RS-20 e la corazza pesante Animale da preda RS-40, ispirata a Rambo. Entrambe hanno l'abilità passiva Duro come la roccia, che rende gli Helldiver più risoluti contro gli attacchi che causano barcollamenti. A tutto ciò si aggiunge l'emote Posizione di riposo in avanti, il motivo mimetico Camaleonte per VRR, esoscheletri, Hellpod e Shuttle e il titolo Commando Python per il giocatore.