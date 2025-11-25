Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows presenta lo Scholar con un nuovo trailer

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato un nuovo trailer per Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows, la nuova espansione per l'action RPG cooperativo incentrato sul celebre franchise, in questo caso dedicato al personaggio dello Scholar.
Si tratta di uno dei due nuovi Nightfarer, o Crepuscolari, che compariranno all'interno del nuovo maxi-DLC previsto per Elden Ring Nightreign, caratterizzato da nuove statistiche e abilità specifiche che vanno ad aggiungersi a quelle delle altre 8 classi presenti.
Il video in questione mostra dunque una breve presentazione di questo nuovo combattente, che sembra incentrarsi sull'uso della spada e di poteri magici, dotato peraltro di una certa eleganza nei movimenti e in grado di supportare anche i compagni in combattimento.
Un combattente dotato di tattica
"La vittoria richiede più della sola forza bruta", si legge nella descrizione che accompagna il trailer, evidentemente legata alle caratteristiche dello Scholar.
"Per porre fine alla Notte, si deve prima comprenderne le origini", cosa che illustra in breve l'approccio di questa classe, più riflessiva e tattica, incentrata sull'uso di alcune magie di supporto e sullo studio dei nemici più che sulla potenza degli attacchi.
Lo Scholar è in effetti un accademico in grado di sfruttare poteri arcani per ottenere vari vantaggi in combattimento, e supportando con questi anche i compagni di battaglia, risultando così un elemento chiave di una buona squadra.
L'altro crepuscolare che verrà introdotto in The Forsaken Hollows è l'Undertaker, di cui a questo punto attendiamo un trailer dedicato. Ricordiamo che il DLC ha la data di uscita fissata per il 4 dicembre 2025.