Elden Ring Nightreign svela il DLC The Forsaken Hollows con data di uscita: manca pochissimo

Nello State of Play dedicato ai videogiochi giapponesi e asiatici in arrivo su console PlayStation è stato mostrato il DLC di Elden Ring Nightreign, che amplierà il gioco d'azione cooperativo online.
Il DLC si chiama The Forsaken Hollows e sarà disponibile il 4 dicembre 2025.
Il trailer del DLC di Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign, come già sapevamo da tempo, sarà ampliato da un DLC, che proporrà vecchi e nuovi nemici per i nostri personaggi. Possiamo ad esempio vedere Artorias dell'Abisso e il Leone Danzante dell'espansione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree.
Possiamo aspettarci il classico mix di scontri in cooperativa, per due o tre giocatori. È però possibile anche giocare in solitaria, anche se abbiamo il sospetto che questo DLC renderà la vita dei giocatori ancora più difficile.
Ricordiamo che il DLC è incluso nella Elden Ring Nightreign Seekers Edition, quindi se l'avete acquistata non dovrete pagare. Se invece la volete comprare ora, la potete trovare su Amazon a questo indirizzo.