Elden Ring Nightreign riceve la patch 1.03.1, con nuovi contenuti per The Forsaken Hollow

FromSoftware ha pubblicato la patch 1.03.1 di Elden Ring Nightreign. Si tratta di un aggiornamento significativo che, oltre alle consuete correzioni di bug e miglioramenti di routine, introduce nuovi contenuti e modifiche specifiche per l'espansione The Forsaken Hollow.
Le note ufficiali confermano che i giocatori in possesso del DLC possono ora incontrare nuovi nemici, punti di interesse ed eventi nella modalità endgame The Deep of Night. Le novità sono accessibili anche a chi non possiede l'espansione, purché giochi insieme a chi l'ha acquistata.
Le altre novità
Tra le aggiunte spiccano nuove animazioni per lo stato di pre‑morte e per il recupero tramite il buff "Power to Balance the World", la possibilità di rimappare il tasto della mappa su PC e un ampliamento delle tipologie di attacco del boss Night Aspect se tutti i partecipanti hanno acquistato il DLC.
Non mancano modifiche al bilanciamento. Ad esempio, sono stati potenziati gli effetti di fuoco, magia, fulmine e sacro legati alle maledizioni nei templi del Great Hollow Shifting, rivisti gli effetti di perdita e recupero continuo di punti salute e ridotta la potenza dei lupi evocati dal Tricefalo. L'aggiornamento include inoltre una lunga lista di bug fix e correzioni minori, con tutti i dettagli disponibili nelle note ufficiali in inglese sul sito di Bandai Namco.