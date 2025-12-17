Elden Ring Nightreign riceve la patch 1.03.1, con nuovi contenuti per The Forsaken Hollow

FromSoftware ha pubblicato la patch 1.03.1 di Elden Ring Nightreign . Si tratta di un aggiornamento significativo che, oltre alle consuete correzioni di bug e miglioramenti di routine, introduce nuovi contenuti e modifiche specifiche per l'espansione The Forsaken Hollow .

Le altre novità

Tra le aggiunte spiccano nuove animazioni per lo stato di pre‑morte e per il recupero tramite il buff "Power to Balance the World", la possibilità di rimappare il tasto della mappa su PC e un ampliamento delle tipologie di attacco del boss Night Aspect se tutti i partecipanti hanno acquistato il DLC.

Non mancano modifiche al bilanciamento. Ad esempio, sono stati potenziati gli effetti di fuoco, magia, fulmine e sacro legati alle maledizioni nei templi del Great Hollow Shifting, rivisti gli effetti di perdita e recupero continuo di punti salute e ridotta la potenza dei lupi evocati dal Tricefalo. L'aggiornamento include inoltre una lunga lista di bug fix e correzioni minori, con tutti i dettagli disponibili nelle note ufficiali in inglese sul sito di Bandai Namco.