The Rogue Prince of Persia ha un trailer di lancio su Nintendo Switch 2

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di The Rogue Prince of Persia, che è disponibile da qualche ora anche su Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/12/2025
Il protagonista di The Rogue Prince of Persia
The Rogue Prince of Persia
The Rogue Prince of Persia
Il trailer di lancio di The Rogue Prince of Persia pubblicato da Ubisoft ci ricorda che il gioco è disponibile ora anche su Nintendo Switch 2, e che fino al 31 dicembre sarà possibile acquistarlo su eShop a un prezzo promozionale: 20,09€ anziché 29,99€.

Si tratta di un'offerta molto interessante, viste anche le qualità dell'action platform in stile roguelike sviluppato da Evil Empire, gli autori di Dead Cells, che approda sulla nuova console ibrida giapponese nella sua versione più ricca e aggiornata.

Ricorderete infatti che, durante l'accesso anticipato su Steam, The Rogue Prince of Persia era caratterizzato da scelte artistiche un po' particolari, come la pelle viola del protagonista che poi tuttavia è stata modificata nell'ambito di un ripensamento generale dell'esperienza sul piano visivo.

The Rogue Prince of Persia, la recensione di un gioco fin troppo sottovalutato The Rogue Prince of Persia, la recensione di un gioco fin troppo sottovalutato

Al comando del celebre Principe, nel gioco dovremo affrontare avversari man mano più forti e superare livelli procedurali pieni di insidie sfruttando un set di spettacolari abilità a disposizione del nostro personaggio.

La morte non è che un nuovo inizio

Presentato originariamente nell'aprile dello scorso anno, The Rogue Prince of Persia utilizza una formula roguelike in cui la morte è inevitabile e anzi fa parte dell'esperienza, ponendosi come un nuovo inizio da cui dar vita a un tentativo magari vincente.

Ogni partita diventa dunque un'occasione di apprendimento e la possibilità di ottenere potenziamenti temporanei rende unico ogni nostro sforzo, mentre una coinvolgente colonna sonora accompagna l'azione con il suo ritmo incalzante.

