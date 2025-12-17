The Rogue Prince of Persia ha un trailer di lancio su Nintendo Switch 2

Il trailer di lancio di The Rogue Prince of Persia pubblicato da Ubisoft ci ricorda che il gioco è disponibile ora anche su Nintendo Switch 2, e che fino al 31 dicembre sarà possibile acquistarlo su eShop a un prezzo promozionale: 20,09€ anziché 29,99€.

Si tratta di un'offerta molto interessante, viste anche le qualità dell'action platform in stile roguelike sviluppato da Evil Empire, gli autori di Dead Cells, che approda sulla nuova console ibrida giapponese nella sua versione più ricca e aggiornata.

Ricorderete infatti che, durante l'accesso anticipato su Steam, The Rogue Prince of Persia era caratterizzato da scelte artistiche un po' particolari, come la pelle viola del protagonista che poi tuttavia è stata modificata nell'ambito di un ripensamento generale dell'esperienza sul piano visivo.

Al comando del celebre Principe, nel gioco dovremo affrontare avversari man mano più forti e superare livelli procedurali pieni di insidie sfruttando un set di spettacolari abilità a disposizione del nostro personaggio.