The Rogue Prince of Persia ha una data di uscita su Nintendo Switch e Switch 2, annunciata con un trailer

Ubisoft ha finalmente annunciato la data di uscita di The Rogue Prince of Persia anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, con il gioco che arriverà sulle console della casa di Kyoto il 16 dicembre, come riferito dal trailer riportato qui sotto.
Dopo il suo arrivo praticamente a sorpresa su PC, Xbox Series X|S e PS5, il titolo in questione era stato promesso anche sulle macchine Nintendo e arriverà infine il mese prossimo, a circa quattro mesi di distanza dal lancio sulle altre piattaforme.
Insieme a questa comunicazione, Ubisoft ha anche annunciato una partnership con U&I Entertainment per portare sul mercato delle edizioni fisiche del gioco, per PS5, Nintendo Switch 1 e Switch 2, oltre a un'edizione "Immortal".
Il principe furfante
"Siamo entusiasti di portare The Rogue Prince of Persia sui Nintendo Switch", ha dichiarato Lucie Dewagnier, game director di Evil Empire, in un comunicato stampa.
"L'azione frenetica e la rigiocabilità del gioco lo rendono perfetto per il gioco ibrido. Non vediamo l'ora che i giocatori si immergano nel viaggio del Principe ovunque si trovino". Le edizioni fisiche arriveranno il 10 aprile 2026.
Lanciato inizialmente in accesso anticipato su PC nel maggio del 2024, The Rogue Prince of Persia ha raggiunto la sua forma definitiva nella scorsa estate ed è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla stampa, per il modo in cui riesce a unire la tradizione da avventura platform classica alla nuova meccanica roguelike.
Il gioco è stato recentemente introdotto nel catalogo di PlayStation Plus e Game Pass, cosa che dovrebbe avere ulteriormente allargato il pubblico.
Oltre a presentare la classica azione da platform acrobatico con combattimenti, The Rogue Prince of Persia introduce anche l'elemento in stile roguelite, con la necessità di dover ripartire ogni volta ma sfruttando alcuni potenziamenti sbloccati per andare sempre più avanti.