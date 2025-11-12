Stellar Blade potrebbe arrivare anche su Xbox Series X|S o Nintendo Switch 2, per un indizio

Quello che fa pensare al possibile arrivo su altre console è ovviamente la parte in cui si parla di "ulteriori espansioni di piattaforma" e di rendere il gioco "accessibile a un numero maggiore di giocatori ", cosa che sembra ribadire la volontà di portare Stellar Blade su altre piattaforme.

"Per migliorare ulteriormente la riconoscibilità del marchio e incrementare le vendite, abbiamo in programma di realizzare diverse attività promozionali e stiamo valutando ulteriori espansioni di piattaforma per rendere Stellar Blade accessibile a un numero maggiore di giocatori", si legge nei documenti pubblicati in occasione della recente conferenza finanziaria tenuta da Shift Up.

Si torna a parlare della possibilità che Stellar Blade possa arrivare anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 , considerando che il team Shift Up continua a disseminare indizi al riguardo, in quest'ultimo caso attraverso i recenti documenti finanziari diffusi dalla compagnia.

Allargare ancora di più il pubblico

Qualcosa del genere si era già letto in precedenza, in corrispondenza dei lavori del team per portare il gioco su PC, ma ora che su tale piattaforma il titolo è ormai disponibile da tempo, l'ulteriore "espansione della piattaforma" sembra indicare altre possibilità.

L'idea che Stellar Blade possa arrivare su altre console, in effetti, ha una certa logica: è vero che il gioco è pubblicato da Sony, ma la proprietà intellettuale appartiene comunque a Shift Up, che potrebbe decidere di portare il gioco anche altrove.

PlayStation, peraltro, sta attraversando un periodo di maggiore espansione rispetto alla sua tradizionale chiusura e non è escluso che possa decidere di pubblicare il gioco anche su piattaforme concorrenti.

Lo scorso settembre, il gioco ha ricevuto due missioni e altri extra gratuiti, mentre nel frattempo abbiamo saputo che Stellar Blade 2 è in sviluppo e sarà più grande dell'originale.