Stellar Blade 2 è in sviluppo e sarà più grande dell'originale, sostiene Shift Up in un documento ufficiale

C'è una sorta di conferma ufficiale sul fatto che Stellar Blade 2 sia già in sviluppo, visto che un riferimento al progetto è trapelato dal recente report finanziario del team Shift Up, che menziona proprio i lavori in corso sulla proprietà intellettuale in questione e come il nuovo titolo sia destinato ad essere più grande dell'originale.
Non viene menzionato propriamente il titolo del gioco, ma secondo quanto riferito da Genki_JPN su X, utente, piuttosto affidabile per quanto riguarda lo scandagliare i documenti provenienti dalle compagnie asiatiche in particolare, il team ha riferito di essere al lavoro sul seguito di Stellar Blade.
Considerando gli ottimi risultati raggiunti dal primo capitolo che ha peraltro infranto i record di PlayStation su PC, visto le vendite raggiunte attraverso Steam, era piuttosto prevedibile che lo studio avrebbe proseguito su questa strada.
Un seguito ancora più grande
In effetti, già lo scorso maggio Shift Up faceva riferimenti a Stellar Blade 2 nei suoi documenti finanziari, oltre al puntare al nuovo progetto Project Witches, poi diventato Project Spirits, con tanto di periodo di uscita definito e non molto lontano, dunque la questione torna.
Anche a giugno si parlava di una conferma sullo sviluppo di Stellar Blade 2 con finestra di lancio programmata, dunque c'è una certa continuità nelle informazioni relative al titolo in questione, in attesa ovviamente di un annuncio ufficiale che di fatto ancora non c'è stato.
"Stiamo perseguendo attivamente lo sviluppo del franchise Stellar Blade e attualmente stiamo sviluppando un seguito", si legge nel documento finanziario riportato dalla fonte.
"Questo seguito erediterà la natura ricca di azione dell'originale Stellar Blade, incorporando al contempo una visione del mondo ampliata e un gameplay migliorato, consolidando ulteriormente la sua posizione come proprietà intellettuale alla base di una serie. Prevediamo che questo porterà a un successo ancora maggiore rispetto all'originale".