Stellar Blade 2 è in sviluppo e sarà più grande dell'originale, sostiene Shift Up in un documento ufficiale

C'è una sorta di conferma ufficiale sul fatto che Stellar Blade 2 sia già in sviluppo, visto che un riferimento al progetto è trapelato dal recente report finanziario del team Shift Up, che menziona proprio i lavori in corso sulla proprietà intellettuale in questione e come il nuovo titolo sia destinato ad essere più grande dell'originale.

Non viene menzionato propriamente il titolo del gioco, ma secondo quanto riferito da Genki_JPN su X, utente, piuttosto affidabile per quanto riguarda lo scandagliare i documenti provenienti dalle compagnie asiatiche in particolare, il team ha riferito di essere al lavoro sul seguito di Stellar Blade.

Considerando gli ottimi risultati raggiunti dal primo capitolo che ha peraltro infranto i record di PlayStation su PC, visto le vendite raggiunte attraverso Steam, era piuttosto prevedibile che lo studio avrebbe proseguito su questa strada.