Perché il videogioco cinese Revenge on Gold Diggers è stato accusato di sessismo e misoginia

"Per sapere se un uomo ti ama, basta vedere quanto spende per te". È una delle frasi con cui si apre Revenge on Gold Diggers, videogioco realizzato da Qianfang Studio e balzato in quattro e quattr'otto in cima alle classifiche di vendita di Steam in Cina. Per darvi un'idea del successo pazzesco che questo controverso videogioco ha avuto, vi basti sapere che per un certo periodo ha superato fenomeni come Baldur's Gate 3 e Black Myth: Wukong, anch'esso, tra l'altro, non di certo esente da controversie al momento della sua uscita. In Revenge on Gold Diggers si ricopre il ruolo di un imprenditore che sventa delle truffe legate alle cosiddette "cacciatrici di dote", donne che sarebbero alla ricerca di uomini ricchi e potenti da sfruttare per migliorare il loro status.

Revenge on Gold Diggers è un videogioco FMV, in pratica un film interattivo nel quale il giocatore deve prendere delle scelte che lo porteranno a uno dei 38 finali disponibili. Segue la scia dei tanti titoli orientali nati dopo il grande successo di Love is All Around, uscito nel 2023, con una formula molto simile (si parla di relazioni sentimentali, sempre con un approccio da film interattivo), e che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Revenge on Gold Diggers conta ben 8 ore di filmati recitati da attori professionisti. Il giocatore veste i panni di Wu Yulun, un ex fattorino che, dopo essersi innamorato di una streamer cinese, viene truffato dalla stessa, che poi sparisce dalla sua vita. Da quel momento, diventato (un po' per magia) un ricco imprenditore, Wu Yulun decide di prendersi una vendetta sulle donne che ingannano uomini come lui, dando loro la "caccia" e smascherando le loro bugie.

Wu Yulun vuole "vendicarsi" delle donne illudendole e poi smascherando i loro inganni

Il videogioco è stato al centro di un'enorme polemica sin dal momento della sua uscita, perché in molti lo hanno accusato di alimentare uno stereotipo misogino e sessista secondo cui le donne cinesi siano, per l'appunto, "gold diggers". Nel gioco, questo ruolo controverso è affidato solo alle protagoniste femminili, mentre tutti gli uomini interpretano personaggi positivi: vittime, o come - nel caso del protagonista - coraggiosi imprenditori che vogliono smascherare truffe e prendersi una vendetta, facendo innamorare di sé le ragazze per poi incastrarle. Revenge on Gold Diggers si è inserito in maniera piuttosto ingombrante in una serie di questioni in Cina che riguardano proprio i giovani uomini cinesi e la loro frustrazione, che deriva dall'elevato costo della vita, dalle pressioni familiari, dal fallimento del mercato del lavoro, e in qualche modo è sembrato voler titillare certe emozioni negative per stimolare una reazione ben precisa.

Dati alla mano, c'è sicuramente riuscito, dal momento che ha avuto grande successo e grande rilevanza, ma allo stesso tempo è stato una pietra dello scandalo, anche solo per il titolo scelto. Tanto che, il giorno dopo l'uscita, il team lo ha ribattezzato Emotional Fraud Simulator, pur lasciando al suo interno tutte le controversie che gli sono state contestate.