iOS 26: disponibile la beta 9 per gli sviluppatori e la beta 6 pubblica

Manca pochissimo all'evento di presentazione di Apple e alla disponibilità di iOS 26 in versione stabile . L'azienda di Cupertino ha pubblicato la beta 9 per gli sviluppatori insieme alla beta 6 pubblica, si tratta delle ultime prima che venga rilasciata la Release Candidate il 9 settembre. Vediamo quali sono le novità.

Le novità principali

Partiamo dalla beta 9 per gli sviluppatori. Il design Liquid Glass approda su watchOS 26 e tvOS 26, con il primo che ha accolto un nuovo "Workout Buddy" basato sull'IA per la motivazione. Inoltre, troviamo la nuova app Note e il supporto per la traduzione dal vivo. tvOS 26 supporta invece il karaoke, permettendovi di utilizzare il vostro iPhone come microfono, mentre sono stati aggiunti nuovi screen saver e il supporto per un accesso più rapido alle app durante la configurazione, grazie alla sincronizzazione dell'account Apple.

iOS 26

Per quanto riguarda iOS 26, invece, non ci sono particolari novità sostanziali, piuttosto correzioni di bug e miglioramenti vari. La sesta beta pubblica è sempre incentrata sul design Liqud Glass, con alcuni menu a comparsa dall'aspetto più arrotondato, oltre a varie funzioni di Apple Intelligence come Visual Intelligence per gli screenshot, traduzioni dal vivo per i messaggi e l'integrazione in stile ChatGPT di Image Playground. Vi abbiamo già parlato di tutte queste novità, quindi niente di particolarmente rivoluzionario.