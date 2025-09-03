Google: no alla vendita di Chrome, ma dovrà condividere i dati con i concorrenti

Google non dovrà vendere Chrome , ma sarà obbligata a rispettare le condizioni imposte dal giudice della Corte distrettuale, Amit P. Mehta. Tra queste è presente il divieto di stipulare accordi esclusivi che vincolino la distribuzione di Chrome o Search ad altre applicazioni. Non sarà possibile, ad esempio, condizionare la concessione di licenze per il Play Store alla distribuzione di certe applicazioni. Ecco tutti i dettagli.

In ogni caso, non è una sentenza definitiva. Mehta ha infatti ordinato a Google e al Dipartimento di Giustizia di presentare entro il 10 settembre una sentenza finale rivista. Verrà poi istituito un comitato tecnico per procedere con l'applicazione della sentenza vera e propria, che durerà sei anni. A tal proposito, Lee-Anne Mulholland, vicepresidente di Google, ha dichiarato che l'azienda sta valutando con attenzione questa decisione, esprimendo tuttavia una certa preoccupazione per la privacy degli utenti.

Oltre a non poter stipulare accordi esclusivi con partner terzi (ricordiamo infatti l'accusa di monopolio illegale), Google dovrà condividere dati specifici con "concorrenti qualificati", come informazioni sulle interazioni degli utenti e indici di ricerca. Ricordiamo che il monopolio di Google è strettamente legato anche a contratti esclusivi con Apple, in cambio di miliardi di dollari per essere il motore di ricerca predefinito.

Critiche dure

Se da un lato la reazione dei mercati è stata piuttosto positiva, con un aumento del 6,2% dei guadagni nella sessione di trading, non sono mancate alcune critiche. Gabriel Weinberg, CEO di DuckDuckGo, sostiene che questa sentenza non è in alcun modo sufficiente e che il monopolio continuerà a sussistere.

"La Corte ha imposto dei limiti alle modalità di distribuzione dei servizi di Google e ci chiederà di condividere i dati di ricerca con i concorrenti. Siamo preoccupati per l'impatto che questi requisiti avranno sui nostri utenti e sulla loro privacy e stiamo esaminando attentamente la decisione", ha scritto intanto Google.

Google

"La Corte ha riconosciuto che la cessione di Chrome e Android sarebbe andata oltre l'obiettivo del caso sulla distribuzione della ricerca e avrebbe danneggiato i consumatori e i nostri partner". Insomma, la vicenda non è ancora conclusa. Vi aggiorneremo per ulteriori novità al riguardo.